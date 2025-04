Czas przygotowania: 15 min

Ilość porcji: 8

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2/3 kostki masła,

2 ząbki czosnku,

szczypta soli morskiej,

opcjonalnie: szczypta posiekanej natki lub ziół.

Przygotowanie:

Domowe masło czosnkowe ma intensywny aromat i smak. Najlepsze masło czosnkowe uzyskasz trzymając się proporcji: na 150 g masła przypadają 2 ząbki czosnku. Nie potrzebujesz blendera.

Jedną z największych zalet masła czosnkowego robionego samodzielnie, jest świadomość jego wartości odżywczych: wybieraj dobrej jakości masło lub wykorzystaj patent, jak zrobić masło samodzielnie.

Dodatek świeżego, przeciśniętego przez praskę czosnku to gwarancja zachowania jego właściwości (czosnek jest niezastąpiony np. w leczeniu przeziębienia).

Przepis na masło czosnkowe jest prosty, a ma ono niekończącą się liczbę zastosowań: świetnie pasuje do dań z grilla, pieczonych mięs, do domowej pizzy czy po prostu - do domowego chleba.

Jeśli masło jest twarde, a chcesz na szybko wykonać masło czosnkowe - pokrój je w kostkę i umieść je w misie blendera. Jeśli jest miękkie - tylko przełóż do miski. Czosnek umieść w prasce do czosnku, zgnieć i dodaj do masła. Wymieszaj. Opcjonalnie: dodaj sól, natkę pietruszki lub zioła, jeśli chcesz podkręcić smak masła czosnkowego. Sprawdź koniecznie, jak zrobić też masło ziołowe.

