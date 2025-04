Przygotowanie: 40 min

Składniki na 8 sztuk:

- 8 płatów filetów śledziowych bez skóry

- 2 łyżki octu

- 1 łyżka cukru

- 2 ogórki konserwowe

- 1 cebula

- musztarda sarepska

- 16 goździków

- pieprz mielony

- 8 wykałaczek

Na marynatę:

- 1/2 szklanki octu 10-proc.

- 1 i 1/2 szklanki wody

- 3–4 cebule

- 1 liść laurowy

- 4–5 ziarenek pieprzu

- 4–5 ziarenek ziela angielskiego

- 5 łyżeczek cukru

- sól

Do dekoracji:

- 1 pomidor

- 2 jajka na twardo

Sposób wykonania:

1. Filety śledziowe namocz w wodzie z dodatkiem octu i cukru. Jeżeli nie są zbyt słone wystarczy 20 minut. Bardziej słone mocz dłużej. Powinny być trochę słonawe.

2. Cebulę obierz i pokrój w słupki. Przesyp mielonym pieprzem i odstaw. Ogórki obierz i pokrój wzdłuż na 4 części.

3. Przygotuj marynatę. Cebulę obierz i pokrój w półplastry. Do garnka wlej wodę, ocet i cukier. Dodaj listek laurowy, ziele angielskie i pieprz w ziarnkach. Zagotuj. Dopraw do smaku solą. Do gotującej się marynaty wrzuć pokrojoną cebulę. Gotuj 2–3 min.

4. Osuszone filety śledziowe posmaruj musztardą. Na każdym ułóż słupek cebuli i ćwiartkę ogórka. Zwiń. Wbij po 2 goździki. Zepnij wykałaczką. Rolmopsy ułóż w słoiku, Zalej marynatą z cebulą. Przed podaniem udekoruj.

