Marchewka z groszkiem to jeden z najbardziej kultowych dodatków do obiadu. W sklepach można znaleźć nawet gotowe mieszanki mrożone, co świadczy o popularności tej przekąski. Aby marchewka z groszkiem miała idealny smak, należy dodać do niej oprócz soli również odrobinę cukru. Danie często jest wzbogacane tzw. białą zasmażką.

Marchewka z groszkiem z białą zasmażką

Oto składniki na marchewkę z groszkiem i białą zasmażką:

3 marchewki,

puszka groszku,

łyżka mąki pszennej,

łyżka masła,

cukier,

sól.

Jak zrobić marchewkę z groszkiem i białą zasmażką? Marchewkę obierz, wyszoruj i posiekaj w kostkę. Wrzuć ją do garnka, a potem zalej wodą ale tylko w takiej ilości, by lekko zakryła marchewkę. Dodaj odrobinkę soli, przykryj i gotuj na niewielkim ogniu, aż warzywo będzie miękkie. Potem zdejmij z ognia, groszek odsącz i dodaj do marchewki.

Na patelni roztop masło, wsyp mąkę. Mieszając, przesmaż. Taką zasmażką zalej marchewkę z groszkiem i jeszcze podgotuj, aby powstał aksamitny sos. Dopraw ponownie odrobiną soli i dodaj cukier.

Marchewka z groszkiem i kukurydzą

To ciekawy wariant tradycyjnej przekąski. Oto składniki na marchewkę z groszkiem i kukurydzą:

puszka groszku,

puszka kukurydzy,

500 g marchewki,

4 łyżki gęstej śmietany,

sok z cytryny,

pieprz,

sól,

łyżeczka cukru,

łyżka mąki pszennej,

łyżka masła.

Jak zrobić marchewkę z groszkiem i kukurydzą? Marchewkę obierz, wyszoruj i pokrój w kostkę. Włóż do garnka i zalej taką ilością wody, by tylko delikatnie zakrywała warzywo. Dodaj masło i cukier, przykryj, a potem gotuj do miękkości.

Na patelnię wlej śmietanę, dodaj mąkę i sól, przesmaż ciągle mieszając. Dodaj odrobinę wody z gotującej się marchewki. Wymieszaj, zapraw marchewkę. Dodaj też odsączoną kukurydzę i groszek. Wymieszaj, przypraw pieprzem, solą i odrobiną soku z cytryny.

