Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

1 kg świeżych muli

150 ml białego wina

1 ostra papryczka

2 łyżki oliwy z oliwek

50 g sera żółtego gouda

1 duży pęczek natki pietruszki

odrobina soku wyciśniętego z cytryny

Przygotowanie:

1. Mule dokładnie oczyść: opłucz pod bieżącą wodą i oskrob.

2. Papryczkę i natkę pietruszki drobno posiekaj.

3. Oczyszczone mule umieść w głębokiej patelni lub garnku wraz z jedną łyżką natki pietruszki i ostrą papryczką.

4. Zalej winem.

5. Podgrzewaj pod przykryciem na dużym ogniu do czasu, aż muszle się otworzą (ok. 4-5 min).

6. W tym czasie kilkakrotnie energicznie porusz patelnią.

7. Mule odcedź, zachowując płyn z gotowania (zamknięte muszle wyrzuć).

8. Zetrzyj ser na tarce i umieść w misce wraz z pozostałą częścią natki pietruszki i dwoma łyżkami oliwy.

9. Wymieszaj.

10. Partiami dolewaj ok. 250-300 ml płynu z gotowania małż do momentu, aż masa będzie miała konsystencję kremu.

11. Następnie przepoławiaj mule, odrywając część muszli, w której nie ma mięsa.

12. Każdą muszlę z mięsem wypełnij serowym farszem i ułóż na blaszce wyłożonej folią aluminiową.

13. Całość skrop odrobiną oliwy i soku z cytryny.

14. Mule pod serową pierzynką piecz w średniej temperaturze przez ok. 10 minut, do momentu aż farsz nabierze złotego koloru.

15. Podawaj na ciepło z białym pieczywem.

Materiały prasowe, MSM Mońki