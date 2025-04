Makaron z tuńczykiem przyrządzany na zimno lub na ciepło, zapiekany z kremowym sosem ciekawie komponuje się w różnych zapiekankach. Świderki, kokardki lub kolanka możemy połączyć z tuńczykiem z puszki lub stekiem, który przygotujemy na parze. Makaron z tuńczykiem i pomidorami lub szpinakiem to idealne danie na lunch – sprawdź nasze przepisy!

Reklama

Makaron z tuńczykiem z puszki: przepis

Oto składniki na makaron z tuńczykiem z puszki:

2 cebule dymki

400 g makaronu typu świderki

2 puszki tuńczyka w sosie własnym

200 g kukurydzy z puszki

2 łyżki majonezu

Jak zrobić makaron z tuńczykiem z puszki?

Drobno siekamy cebulę dymkę. Do dużego rondla wlewamy wodę i gotujemy makaron al dente. Odcedzamy i pozostawiamy do wystygnięcia. Dokładamy cebulkę, tuńczyka, kukurydzę i majonez. Wszystko dokładnie mieszamy. Tak przygotowany makaron z tuńczykiem możemy serwować zarówno na zimno, jak i na gorąco.

Makaron z tuńczykiem i pomidorami: przepis

Oto składniki na makaron z tuńczykiem i pomidorami:

¼ kostki masła

puszka pomidorów

szczypta soli

szczypta białego pieprzu

400 g makaronu typu świderki lub kokardki

100 g sera ricotta

puszka tuńczyka w oleju

parę listków bazylii

garść startego żółtego sera

Jak zrobić makaron z tuńczykiem i pomidorami?

Rozgrzewamy masło na patelni i podsmażamy razem z pomidorami z puszki. W międzyczasie wlewamy do dużego garnka wodę i gotujemy makaron do momentu, aż będzie al dente. Odcedzamy i pozostawiamy do ostygnięcia. Do makaronu dokładamy ser, tuńczyka i sos pomidorowy. Przekładamy do naczynia żaroodpornego i posypujemy bazylią. Zapiekamy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez 15 minut. Makaron z tuńczykiem świetnie nadaje się jako przystawka lub danie główne podczas przyjęcia ze znajomymi.

Makaron z tuńczykiem i szpinakiem: przepis

Oto składniki na makaron z tuńczykiem i szpinakiem:

400 g spaghetti

średnia cebula

2 łyżki oliwy z oliwek

3 ząbki czosnku

papryczka chili

puszka tuńczyka w zalewie

garść oliwek

skórka otarta z cytryny

200 g szpinaku

Jak zrobić makaron z tuńczykiem i szpinakiem?

Do dużego garnka wlewamy wodę i gotujemy makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedzamy i pozostawiamy do ostygnięcia. Na patelni podsmażamy cebulę i posiekany czosnek. Dodajemy pokrojoną paprykę, tuńczyka i oliwki. Tak przygotowany makaron z tuńczykiem dekorujemy młodymi liśćmi szpinaku i skórką otartą z cytryny.

Sprawdź inne przepisy na przekąski