Ilość kalorii: 7

Czas przygotowania: 15 min

Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

140 g orzechów nerkowca,

łyżka soku z cytryny,

łyżka octu jabłkowego,

łyżeczka musztardy dijon,

łyżeczka czosnku granulowanego,

pół łyżeczki cebuli w proszku,

szczypta soli,

ok. 100 ml wody,

opcjonalnie: inne ulubione przyprawy (pieprz, chili,cukier).

Przygotowanie:

Majonez z nerkowców jest doskonałym zamiennikiem zwykłego sklepowego majonezu lub majonezu domowego. Sprawdzi się jako majonez dla wegan oraz osób z alergią na jajka. By go przygotować, potrzebujesz jedynie orzechów nerkowca i odpowiednich przypraw.

Sposób przygotowania:

Zagotuj wodę w czajniku. Zalej orzechy nerkowca gorącą wodą i odstaw na 30 minut. Przełóż namoczone orzechy nerkowca do mocnego blendera. Wodę z moczenia orzechów odstaw, ale nie wylewaj jej. Dodaj sok z cytryny, musztardę, ocet i przyprawy. Dodaj łyżkę wody z moczenia orzechów. Dokładnie blenduj majonez z nerkowców do uzyskania gładkiej konsystencji. Im gładsza konsystencja, tym dłuższy czas blendowania. Mieszaj powstający majonez od czasu do czasu i wstrząśnij blenderem. Wyreguluj konsystencję majonezu z nerkowców, dodając więcej wody. Spróbuj gotowego majonezu z nerkowców i w razie potrzeby dopraw go innymi dodatkami.

fot. Przygotowanie majonezu z nerkowców/ Adobe Stock, Hope

Majonez z nerkowców możesz przełożyć do słoika i przechowywać w lodówce nawet przez tydzień.

fot. Majonez z nerkowców bez oleju w słoiku/ Adobe Stock, Hope

Dodawaj go do wszystkich potraw, do których dodajesz zwyczajowo klasyczny majonez. Sprawdzi się np. na kanapki, do sałatek, jako dodatek do jajek. Koszt przygotowania porcji majonezu z nerkowców jest podobny, do kosztu przygotowania majonezu domowego, jeśli kupisz orzechy nerkowca w promocji.

