Ilość kalorii: 165

Czas przygotowania: 20 min

Ilość porcji: 6

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

20 dag wędzonego łososia

2 jajka

15 dag twarogu

1/2 pęczka szczypiorku

1/2 pęczka koperku

1–2 łyżki majonezu

skórka otarta z połowy cytryny

sól

biały pieprz

Przygotowanie:

1. Jajka ugotuj na twardo, obierz, posiekaj.

2. Twaróg utrzyj z solą i pieprzem.

3. Połącz z posiekanymi jajkami, szczypiorkiem i koperkiem.

4. Dodaj majonez i skórkę startą z cytryny.

5. Plastry łososia ułóż na folii spożywczej, tak by na siebie lekko nachodziły.

6. Rozsmaruj na plastrach pastę jajeczną.

7. Zwiń dość ściśle roladę.

8. Włóż ją na kilka godzin do lodówki.

9. Pokrój w talarki o szerokości ok. 1 cm.

Przepis Renaty Materlińskiej z "Przyjaciółki"