Przygotowanie: 75 min

Porcja: 140 kcal

Składniki na ok. 24 sztuki:

- 30 dag mąki

- łyżeczka proszku do pieczenia

- 10 dag schłodzonego masła

- 5 łyżek kwaśnej śmietany

- jajko

- 1/2 łyżeczki soli

Farsz:

- 10 dag suszonych śliwek

- cebula

- masło do smażenia

- 5 dag suszonych grzybów

- majeranek

- jajko

- żółtko do smarowania pierogów

- kminek do posypania pierogów

- sól, pieprz

Sposób wykonania:

1. Grzyby na farsz zalej wodą, mocz przez noc. Następnego dnia ugotuj, odcedź, pokrój w paski. Ze składników zagnieć gładkie, lśniące ciasto. Owiń w folię i odstaw do lodówki na 30 minut.

2. Posiekaj cebulę i razem z grzybami przesmaż na maśle. Dopraw solą i pieprzem. Przestudź. Wymieszaj z posiekanymi śliwkami i jajkiem. Dopraw majerankiem.

3. Ciasto rozwałkuj na placek grubości ok. 5 mm. Szklanką wykrój kółka. Na każdym ułóż porcję farszu. Następnie złóż na pół, mocno zalep brzegi, formując zgrabny pierożek.

4. Pierożki układaj na blasze z piekarnika przykrytej papierem do pieczenia. Smaruj żółtkiem roztrzepanym z łyżką wody (lub mleka). Posyp kminkiem. Piecz na rumiano (ok. 25 minut) w temperaturze 190 st. Podawaj do czystych zup (barszczu czerwonego lub grzybowego).

