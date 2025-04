Czas przygotowania: 120

Ilość porcji: 6

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

Ciasto:



20 dag mąki

10 dag masła

2 żółtka

2 łyżki gęstej śmietany

szczypta soli

jajko do posmarowania

Farsz:



40 dag kiszonej kapusty

cebula

8 dag suszonych grzybów

łyżka oleju

łyżka masła

bułka tarta

sól

pieprz

Przygotowanie:

1. Grzyby zalej wodą, odstaw na godzinę, po czym ugotuj.

2. Cebulę obierz, opłucz i drobno posiekaj.

3. Kiszoną kapustę odciśnij z nadmiaru soku na sicie, pokrój drobno ostrym nożem.

4. Przygotuj ciasto: mąkę posiekaj nożem z masłem, dodaj żółtka, śmietanę i szczyptę soli.

5. Zagnieć szybko gładkie ciasto, zawiń je w folię spożywczą i odłóż na 30 minut do lodówki.

6. W szerokim rondlu z grubym dnem roztop masło z olejem, włóż posiekaną cebulę i zeszklij mieszając na wolnym ogniu.

7. Dodaj kapustę, grzyby wraz z wywarem, gotuj na wolnym ogniu, aż kapusta będzie miękka, a płyn odparuje.

9. Ciasto rozwałkuj na grubość ok. 1/2 cm.

10. Pokrój na prostokąty o bokach 6 x 8 cm.

11. Na każdym połóż porcję farszu, zawiń do środka krótsze boki i zwiń paszteciki.

12. Posmaruj je jajkiem.

13. Piecz 30 min w 180 stopniach.

Przepis Roberta Grotkowskiego z "Pani domu"