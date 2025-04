Zaskakujące połączenie brokułu z mleczkiem kokosowym pozwoliło na stworzenie wyjątkowo aromatycznego dania o niepowtarzalnym smaku. Gęsty, sycący krem o pięknym kolorze i kuszącym zapachu nie tylko wspaniale smakuje, ale także bardzo efektownie i oryginalnie prezentuje się na talerzu. Niebanalne dodatki takie jak tofu i pasta z pestkami dyni z brokułem nadają wyjątkową nutę smakową potrawie i wzbogacają ją o cenne wartości odżywcze. Krem jest świetnym pomysłem zarówno dla miłośników tradycyjnej kuchni oraz wegetarian, a nawet wegan. Czas przygotowania potrawy to zaledwie 30 minut a efekt końcowy jest naprawdę świetny.

Reklama

CZAS PRZYGOTOWANIA: 30 min

LICZBA PORCJI: 4 porcje

SKŁADNIKI:

2 opakowania Pasty z pestkami dyni z brokułami Well Well,

1 brokuł,

1 cukinia,

2 cebule,

3 ząbki czosnku,

pęczek natki pietruszki,

pęczek bazylii,

1 opakowanie tofu,

150 ml mleczka kokosowego,

sól, pieprz, gałka muszkatołowa,

2 łyżki oleju (w wersji wegańskiej) lub masła klarowanego do smażenia.

PRZYGOTOWANIE:

W niewielkiej ilości wody gotujemy umyte i pokrojone warzywa, cebulkę kroimy w drobną kostkę i lekko dusimy. Pod koniec duszenia dodajemy wyciśnięty czosnek, po czym smażymy jeszcze chwilę i dodajemy do warzyw wraz z siekaną natką i bazylią. Wszystko miksujemy blenderem na krem. Na koniec dodajemy pastę i mleczko kokosowe, ponownie lekko blendujemy i doprawiamy solą, pieprzem oraz gałką. Podajemy z pokrojonym w kostkę tofu. Gotowe! Wszystkiego Smacznego! Well-well.eu

Wskazówka: Pokrojone tofu można macerować w sosie sojowym lub occie balsamicznym, dzięki czemu będzie miało bardziej intensywny smak.

Podpowiedź: W przepisie wykorzystano *Pastę z pestkami dyni z brokułami Well Well.

*Pasta z pestkami dyni z brokułami Well Well to delikatna w smaku pasta o aksamitnej konsystencji i kuszącym aromacie. Ziarna dyni, które są jednym z głównych składników pasty to wspaniałe źródło wartości odżywczych i zdrowych tłuszczy. Zawierają między innymi cynk, magnez i potas, są źródłem witaminy E, witamin z grupy B, witaminy A, K, C oraz cennej witaminy D, a także kwasów tłuszczowych. Pasta z brokułami Well Well jest źródłem białka a także błonnika istotnego dla właściwego funkcjonowania układu pokarmowego organizmu. Pyszne połączenie składników w postaci wartościowych ziaren dyni oraz aromatycznego brokułu sprawi, że nowa propozycja Well Well będzie smakową atrakcją urozmaicająca codzienne menu dorosłych i dzieci. Ze względu na swój naturalny skład i brak dodatków pochodzenia zwierzęcego pasta z powodzeniem może być spożywana przez wegetarian i wegan. Pasta z pestkami dyni z brokułami Well Well daje mnóstwo możliwości kulinarnych - jest doskonałą propozycją na kanapkę, świetnie sprawdzi się jako dip do krojonych warzyw, paluszków oraz dodatek do innych mniej lub bardziej wymyślnych potraw.

Marka: WellWell, Pojemność: 125 g

Cena: ok. 4,99 zł, www.well-well.eu