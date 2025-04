Imprezowe koreczki można przygotować na wiele sposobów - zarówno w wersji wegetariańskiej, jak i z dodatkiem mięsa czy ryb. W ich przypadku zdecydowanie warto eksperymentować i bawić się smakiem Śmiało możesz łączyć nuty słone, słodkie i kwaśne, aby stworzyć idealnie zbalansowaną przekąskę. Postaw też na oryginalne składniki, takie jak wykwintne sery, oliwki czy marynowane dodatki.

Reklama

Aby nadać koreczkom charakteru, możesz dodać do nich owoce, np. ananasa, winogrona czy banana. W roli podstawy często wykorzystuje się pieczywo - świetnie sprawdzą się chleb razowy, pełnoziarnisty, tostowy czy pumpernikiel. Sprawdź, jak stworzyć idealne koreczki na każdą okazję.

Spis treści:

Szukasz pomysłów na eleganckie koreczki na imprezę? Postaw na niecodzienne dodatki uznawane za ciekawe i szykowne. Oto garść przydatnych wskazówek:

Zamiast kostek żółtego sera postaw na ser pleśniowy niebieski, camembert lub brie.

niebieski, camembert lub brie. Zamiast klasycznych kabanosów w koreczkach postaw na wywiniętą elegancką szynkę parmeńską.

parmeńską. Wybierz nietypowe dodatki , które nadadzą szyku i elegancji koreczkom: kawałki mandarynek, nadziewane oliwki, kawałki wędzonego łososia.

, które nadadzą szyku i elegancji koreczkom: kawałki mandarynek, nadziewane oliwki, kawałki wędzonego łososia. Podrasuj koreczki świeżymi ziołami , które nie tylko dobrze smakują, ale robią efekt wow. Dodaj: świeżą miętę, bazylię, koperek, natkę pietruszki.

, które nie tylko dobrze smakują, ale robią efekt wow. Dodaj: świeżą miętę, bazylię, koperek, natkę pietruszki. Ozdób koreczki nietypowymi dodatkami, które nadają prawdziwej elegancji: kaparami, marynowanym pieprzem, kolorowym pieprzem lub szczyptą kurkumy.

W przypadku koreczków cała "trudność" przygotowania koreczków na imprezę to tylko nabicie wybranych składników na wykałaczki.

Łatwe koreczki możesz stworzyć z kilku prostych składników: dobierz 4-6 dodatków i nabijaj je naprzemiennie na wykałaczki. Nie musisz starać się, by utrzymywały się w pozycji pionowej. Śmiało możesz ułożyć je poziomo na talerzu. Ułóż je obok deski mięs i serów albo podaj z domowymi dipami. Na pewno zrobisz na swoich gościach wrażenie!

Klasyczne koreczki z serem i szynką nigdy się nie nudzą i zawsze się sprawdzają. Są idealne na domówkę, imprezę w gronie rodziny, a nawet eleganckie przyjęcia. W końcu prostota nie wychodzi z mody! Takie koreczki to smaczna i szybka przekąska na każdą okazję.

Składniki:

200 g sera gouda,

200 g szynki szwardzwaldzkiej,

10 ogórków kiszonych,

12-15 pomidorków koktajlowych,

7-8 kromek chleba razowego,

liście świeżej bazylii (do dekoracji).

Sposób przygotowania:

Ser, ogórki i chleb pokrój w kostkę. Na wykałaczkę nadziewaj po kolei: chleb, ogórka, ser, pół pomidorka i szynkę. Tak przygotowane koreczki to świetna przystawka i szybka przekąska.

fot. Koreczki na imprezę z szynką/ Adobe Stock, kab-vision

Chrupiące, lekko kwaskowate oliwki w towarzystwie sera i salami to świetna propozycja na szybkie, a zarazem wyraziste w smaku koreczki. Idealnie sprawdzą się, jeśli przygotowujesz imprezę dla fanów śródziemnomorskich smaków. Świetnym dodatkiem będzie tutaj ser haloumi, ale możesz sięgnąć także po fetę.

Składniki:

100 g oliwek czarnych,

1 papryka czerwona,

5 ogórków konserwowych,

100 g sera haloumi,

200 g salami,

6-8 kromek chleba razowego.

Sposób przygotowania:

Ser haloumi, paprykę i chleb pokrój w kostkę. Ogórki pokrój na grube plastry. Nadziewaj na wykałaczki po kolei - chleb, ser haloumi, plaster salami zwinięty „na cztery", ogórek, paprykę i oliwkę.

fot. Koreczki na imprezę z oliwkami/ Adobe Stock, shaiith

Miłośnicy greckich smaków nie przejdą obojętnie obok połączenia fety i czarnych, intensywnych oliwek. Dodaj do tego odrobinę chrupnięcia w postaci świeżej papryki i efekt gwarantowany!

Składniki:

100 g oliwek czarnych,

100 g sera feta,

papryka konserwowa,

1 ogórek.

Sposób przygotowania:

Ser feta pokrój w kostkę, a ogórka w półksiężyce. Kostkę sera owiń plastrem papryki konserwowej i nadziej na wykałaczkę. Dodaj kawałek ogórka i oliwkę. Podawaj z sosem tzatziki lub lekko doprawionym jogurtem naturalnym.

fot. Koreczki na imprezę z fetą/ Adobe Stock, kab-vision

Delikatne w smaku, a jednocześnie pyszne i wyraziste koreczki z wędzonym łososiem, serkiem śmietankowym i koperkiem to niezaprzeczalnie idealna propozycja na eleganckie i "casualowe" przyjęcia. Świetnie sprawdzą się także na szybkie domówki, a także spotkania rodzinne.

Składniki:

250 g wędzonego łososia,

200 g serka śmietankowego,

2 cukinie,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Cukinię pokrój wzdłuż na cienkie plastry, natrzyj oliwą i smaż na grillowej patelni po 2 minuty z każdej strony. Gdy plastry cukinii wystygną, posmaruj je serkiem, oprósz solą i pieprzem i połóż plaster łososia. Zawiń w zgrabny rulonik i przekłuj wykałaczką.

fot. Koreczki na imprezę z łososiem/ Adobe Stock, kab-vision

Kabanosy uwielbiają towarzystwo słodkich winogron i lekko gorzkiego sera pleśniowego. Takie koreczki doskonale sprawdzą się w każdej sytuacji. Możesz dodać do nich kawałki awokado, aby zaskoczyć swoich gości, ale i bez niego świetnie się sprawdzą!

Składniki:

3 kabanosy wieprzowe,

1 papryka czerwona,

100 g winogron ciemnych,

200 g sera pleśniowego,

pół awokado,

sok z połówki cytryny.

Sposób przygotowania:

Awokado obierz, pokrój w kostkę i skrop sokiem z cytryny, aby nie ściemniało. Kabanosy pokrój na mniejsze kawałki. Ser i paprykę pokrój w kostkę. Nabijaj po kolei na wykałaczkę: awokado, paprykę, oliwkę, ser, kabanosa i winogrono.

fot. Koreczki na imprezę z kabanosem/ Adobe Stock, shaiith

Lekka, kolorowa i pyszna przekąska na każdą okazję - soczyste i słodkie pomidorki koktajlowe w towarzystwie mozzarelli i bazylii to klasyczna kombinacja we włoskim stylu, która zawsze się sprawdza. Takie koreczki idealnie sprawdzą się także jako dodatek do zdrowego lunchu do pracy lub szkoły.

Składniki:

300 g pomidorków koktajlowych,

10 filetów anchois,

150 g małych korniszonów,

średnie awokado,

8-10 jajek przepiórczych,

pietruszka do dekoracji,

sok z połówki cytryny.

Sposób przygotowania:

Jajka ugotuj na twardo. Wystudź i każde z nich przekrój na pół. Awokado obierz, pokrój w kostkę i skrop sokiem z cytryny. Na wykałaczkę nadziewaj: awokado, pół filecika anchois, pomidorka (w całości), korniszona i jajko. Koreczki udekoruj świeżą pietruszką.

fot. Koreczki na imprezę z pomidorkami koktajlowymi/ Adobe Stock, uckyo

Owocowe koreczki będą pysznym deserem i przełamaniem pomiędzy słonymi przekąskami. Idealnie sprawdzą się na wiosennych i letnich imprezach w plenerze, piknikach oraz rodzinnych wyjazdach nad wodę.

Składniki:

200 g winogron,

2 pomarańcze,

2 kiwi,

2 banany,

truskawki (w sezonie),

sok z połówki cytryny.

Sposób przygotowania:

Wszystkie owoce umyj i wysusz na ręczniku papierowym. Kiwi i pomarańcze obierz ze skórki i podziel na mniejsze kawałki. Banana pokrój na plasterki i skrop sokiem z cytryny - żeby nie ściemniał. Na wykałaczkę nadziewaj po kolei - banana, kiwi, winogrono, przekrojoną na pół truskawkę (opcjonalnie) i pomarańczę. Koreczki z owoców podawaj udekorowane listkami świeżej mięty.

fot. Koreczki na imprezę z owocami/ Adobe Stock, Elenglush

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 2.01.2018.

Reklama

Zobacz także inne przepisy na koreczki na imprezę: