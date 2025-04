Koreczki przyrządzane na bazie owoców, warzyw lub serów doskonale sprawdzają się na przystawkę. Pokrojone w kosteczkę składniki możemy dobierać dowolnie, według gustu i upodobań. Przygotowane na bazie tortilli ciekawie smakują zarówno na zimno, jak i na ciepło. Sprawdź nasze przepisy na doskonałe koreczki, które przygotujesz w niecałe 15 minut!

Koreczki owocowe: przepis

Oto składniki na koreczki owocowe:

banany

kiwi

brzoskwinie

sok z cytryny

mango

Jak zrobić koreczki owocowe?

Kroimy banany, kiwi, brzoskwinie oraz mango na mniejsze kawałeczki. Wszystkie owoce moczymy dokładnie w soku z cytryny, aby nie ściemniały. Przygotowujemy patyczki do koreczków. Powoli nadziewamy każdy kawałek owoców i nakładamy kolejno tworząc różne kombinacje smakowe. Tak przygotowane koreczki przekładamy do lodówki do schłodzenia. Idealnie pasują na imprezy okolicznościowe.

Koreczki na imprezę: przepis

Oto składniki na koreczki na imprezę:

2 ziemniaki

jajko na twardo

filety z makreli

oliwki zielone

oliwa z oliwek

sok z cytryny

Jak zrobić koreczki na imprezę?

Ziemniaki dokładnie obieramy, myjemy i gotujemy we wrzącej i osolonej wodzie. Kroimy w kosteczkę i odkładamy do wystygnięcia. Gotujemy jajko na twardo i studzimy. Kroimy na mniejsze kawałki i odstawiamy do przestygnięcia. Filety z makreli oczyszczamy, posypujemy solą i skrapiamy sokiem z cytryny. Kroimy na mniejsze plasterki. Oliwki przekłuwamy na pół lub pozostawiamy w całości – usuwamy ewentualne pestki. Nakłuwamy wszystkie składniki na patyczki do koreczków w dowolnych kombinacjach. Skrapiamy całość oliwą z oliwek. Tak przyrządzone koreczki idealnie sprawdzają się jako przekąska w gronie znajomych.

Koreczki z tortilli: przepis

Oto składniki na koreczki z tortilli:

placki z tortilli

20 dag szynki

kulki mozzarelli

suszone pomidory

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić koreczki z tortilli?

Wykładamy gotowe placki z tortilli i delikatnie smarujemy ulubionym sosem majonezowym, ketchupem lub winegretem. Kroimy szynkę na drobne plasterki lub w kostkę. Kulki mozzarelli kroimy na mniejsze kawałki lub zostawiamy w całości, jeżeli są w wersji mini. Suszone pomidory tniemy na kawałki. Całość doprawiamy solą i pieprzem. Przygotowane składniki wkładamy na patyczki do koreczków w dowolnych kombinacjach. Idealnie smakują zarówno w wersji na zimno, jak i na ciepło.

