Rożki z ciasta francuskiego ze szpinakiem według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na rożki z ciasta francuskiego ze szpinakiem:

700 g mrożonego szpinaku w liściach

3 łyżki śmietany kremówki

opakowanie gotowego ciasta francuskiego

pół kostki sera feta

jajko

skórka otarta z jednej cytryny

3-4 ząbki czosnku

garść rodzynek

gałka muszkatołowa

nasiona czarnuszki do posypania

sól

pieprz

oliwa

Jak zrobić rożki z ciasta francuskiego ze szpinakiem?

Na rozgrzanej oliwie z oliwek przesmażamy czosnek. Dodajemy szpinak i dusimy na patelni w celu odparowania z niego nadmiaru wody. Przekładamy do miski i dodajemy śmietanę kremówkę, skórkę z wyparzonej cytryny, sól, pieprz oraz gałkę muszkatołową. na koniec wsypujemy garść rodzynek i pokruszony ser feta. Dokładnie mieszamy i odstawiamy do ostygnięcia. Na blacie lekko rozwałkowujemy płat ciasta francuskiego. Dzielimy go na równe kwadraty. Nakładamy porcję farszu szpinakowego. Rozkłóconym jajkiem smarujemy dwa brzegi ciasta francuskiego tak, aby rożki lepiej się skleiły. Zlepiamy w kształt trójkąta, smarujemy jajkiem oraz posypujemy czarnuszką. Wkładamy do rozgrzanego piekarnika do 200 stopni Celsjusza na 20 minut. Tak przygotowana przystawka doskonale smakuje w asyście sosu czosnkowego lub pomidorowego.

