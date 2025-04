Rolada szpinakowa z łososiem według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na roladę szpinakową z łososiem:

3 duże jajka

300 g mrożonego szpinaku

cytryna

szczypta soli

szczypta pieprzu

1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej

opakowanie kremowego serka

suszone pomidory

koperek

Jak zrobić roladę szpinakową z łososiem?

Oddzielamy żółtka od białek. Szpinak odsączamy na sitku z nadmiaru wody i przekładamy do miski. Dodajemy żółtka. Doprawiamy gałką muszkatołową, skórką otartą z cytryny oraz sokiem. Wsypujemy szczyptę soli oraz pieprzu. Wszystko dokładnie mieszamy. W osobnej misce ubijamy białka na sztywno. Masę białkową mieszamy z masą szpinakową. Rozkładamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i formujemy prostokąt. Pieczemy w 170 stopniach Celsjusza przez 20 minut do lekkiego zbrązowienia. Po tym czasie studzimy i zdejmujemy papier. Smarujemy powierzchnię rolady kremowym serkiem, nakładamy kawałki łososia i posypujemy równomiernie kawałkami suszonych pomidorów i koperkiem. Zwijamy ciasno w rulon i zawijamy folia spożywczą. Przekładamy do lodówki przynajmniej na godzinę do schłodzenia. Podczas serwowania przekrawamy na 2-3 cm plastry. Tak przygotowana rolada jest doskonałą przystawką lub propozycją na kolację.

