Paluszki serowe według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na paluszki serowe:

2 szklanki mąki pszennej

łyżka oliwy

szklanka ciepłej wody

3/4 łyżeczki soli

półtorej łyżeczki suszonych drożdży

łyżeczka czosnku z ziołami

szklanka mieszanki tartych serów

łyżka drobno posiekanej natki pietruszki

3 łyżki miękkiego masła

pół łyżeczki suszonej bazylii

pół łyżeczki suszonego oregano

Jak zrobić paluszki serowe?

Do dużej miski z mąka wsypujemy przyprawy: sól, drożdże oraz czosnek z ziołami. Dokładnie mieszamy za pomocą łyżki. Wlewamy wodę i mieszamy za pomocą łyżki. Następnie ciasto wyrabiamy rękoma. Polewamy ciasto oliwą z oliwek i przykrywamy całość czystą szmatką. Pozostawiamy do wyrośnięcia na godzinę do półtorej. Blat podsypujemy mąką. Wykładamy ciasto i rozwałkowujemy na cienki, prostokątny placek. Masło wkładamy na kilka sekund do mikrofali, aż zrobi się płynne. Smarujemy nim cały placek. Ciasto posypujemy ziołami, mieszanką serów oraz natką pietruszki. Tak przygotowany placek składamy na pół i dociskamy brzegi. Wykrawamy paski o dowolnej szerokości, według uznania. Przekładamy je na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i skręcamy. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 220 stopni Celsjusza na 15-20 minut. Tak przygotowane paluchy serowe możemy podawać na imprezach dla gości.

