Nadziewane łódeczki z cykorii według Kasi Bukowskiej:

Oto składniki na nadziewane łódeczki z cykorii:

2-3 główki cykorii

2 pomarańcze

pół szklanki migdałów w płatkach

4 łyżki octu balsamicznego

łyżka posiekanej natki pietruszki

kawałek sera gorgonzola

szczypta soli

szczypta pieprzu

miód

Jak zrobić nadziewane łódeczki z cykorii?

Najpierw odkrawamy końcówkę z cykorii i rozkładamy liście na dużej salaterce lub półmisku. Następnie obieramy pomarańczę ze skórki i filetujemy na drobne segmenty. Przekładamy każdy z nich do listów cykorii. Wyciskamy pozostały sok ze skórek i resztek błonek i membran. Do soku z pomarańczy wlewamy do garnka sos balsamiczny, łyżkę miodu oraz sól. Gotujemy przez 3-5 minut na wolnym ogniu, do momentu, aż zgęstnieje. Płatki migdałowe podprażamy na suchej patelni przez około minutę i kolejno podlewamy miodem. Na łódeczki z cykorii wykładamy okruszki sera pleśniowego gorgonzola, skarmelizowane płatki migdałów oraz sos balsamiczny. Posypujemy natką pietruszki i czarnym pieprzem. Tak przygotowane przystawki najlepiej smakują zaraz po wykonaniu. Możemy użyć również innego rodzaju sera pleśniowego i zastąpić migdały orzechami.

