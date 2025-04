Imprezowy bochenek z serem i ziołami według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na imprezowy chlebek z serem i ziołami:

bochenek białego chleba

pęczek świeżej natki pietruszki

pęczek świeżej bazylii

ostra papryczka

2 ząbki czosnku

pół łyżeczki soli

3/4 szklanki tartej mozzarelli

75 gramów roztopionego masła

Jak zrobić imprezowy chlebek z serem i ziołami?

Na początku siekamy świeże zioła - natkę pietruszki oraz bazylię. Siekamy chili i przekładamy całość do miski. Czosnek przeciskamy przez przez praskę, dodajemy szczyptę soli i mieszamy dokładnie z roztopionym masłem. Chleb nacinamy w szachownicę tak, aby nie przekrawać do końca. Wlewamy aromatyzowane roztopione masło w każdy zakamarek chleba. Faszerujemy posiekanymi ziołami oraz papryczką. Na koniec posypujemy tartą mozzarellą. Bochenek chleba możemy przygotować wcześniej i odstawić do lodówki owinięty folią, do dwóch dni. Tak przygotowany wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na 15 minut. Następnie zdejmujemy folię i pieczemy dodatkowe 5 minut. Tak przygotowany chleb jest doskonałą propozycją na przyjęcia ze znajomymi.

