Gofry wytrawne z łososiem według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na wytrawne gofry z łososiem:

Reklama

3/4 szklanki mąki

łyżeczka cukru

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody

pół łyżeczki soli

duże jajko

3/4 szklanki maślanki

1/4 szklanki roztopionego masła

garść szpinaku

kremowy serek

wędzony łosoś

czarne oliwki

prażone pestki dyni

koperek

pieprz

Jak zrobić wytrawne gofry z łososiem?

Do miski wsypujemy mąkę, cukier, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną oraz sól. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Do osobnej miski wbijamy jajko, dolewamy maślankę i roztopione masło. Dokładnie mieszamy. Składniki mokre i suche łączymy ze sobą do uzyskania gęstej i gładkiej masy. Wlewamy do rozgrzanej gofrownicy i pieczemy gofry. Następnie nakładamy kremowy serek, wędzonego łososia, szpinak oraz czarne oliwki. Na koniec posypujemy pestkami słonecznika i ponownie smarujemy kremowym białym serkiem.

Polecamy!

Reklama

Poznaj 5 patentów na chrupiące i puszyste gofry za każdym razem! Do tej pory jadłaś je tylko na słodko? Poznaj doskonałe gofry na słono!