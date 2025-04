Kasia gotuje z Polki.pl - Falafel

Falafel przygotowywany na bazie ciecierzycy i ogromu aromatycznych przypraw, to doskonały pomysł na lunch do pracy lub szkoły. Warto wykorzystać świeże zioła, takie jak natka pietruszki lub kolendry, które podkreślą smak bliskowschodniego dania. Możemy go podawać z ulubioną sałatką lub hummusem!