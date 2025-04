Camembert zapiekany w panierce według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na zapiekany camembert w panierce:

camembert

pomarańcza (wyciśnięty sok oraz otarta skórka)

jajko

bułka tarta

szczypta soli

szczypta pieprzu

borówka do mięs

Jak zrobić zapiekany camembert w panierce?

Do miski wsypujemy bułkę tartą, do drugiej wbijamy jajko i roztrzepujemy za pomocą widelca. Doprawiamy solą i pieprzem. Ważne jest, aby camembert był w całości, bez uszkodzonej skórki, gdyż istnieje ryzyko,że może wypłynąć podczas smażenia lub pieczenia. Zamaczamy ser najpierw w jajku, a następnie przekładamy do miseczki z bułką tartą i obtaczamy. Czynność powtarzamy dwukrotnie. Tak przygotowany ser przekładamy do naczynia, w którym będziemy go zapiekać. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza na 15-20 minut lub do momentu, aż skórka będzie chrupiąca, a środek płynny. Jako dodatek do sera możemy użyć borówki do mięs, którą wzbogacimy dodatkiem skórki z pomarańczy oraz soku z 1/4 owocu. Do uzyskania gęstszego sosu wystarczy podgrzać go przez 2-3 minuty w rondelku do zredukowania nadmiaru płynu. Tak przygotowany ser układamy na dowolnej sałacie i polewamy sosem z borówki.

