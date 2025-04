Małe kanapki na sylwestra to szybka, a bardzo trafna przekąska. Możesz przygotować je dla swoich gości lub zabrać ze sobą, jeśli wybierasz się do kogoś na imprezę. Pomysłów na smakowe połączenia pod postacią niepozornych kanapek na sylwestra jest całe mnóstwo. Naszym zdaniem najważniejsze jest opracowanie listy składników i dodatków, by przekąski wyglądały fantazyjnie i łączyły ciekawe smaki i struktury. Co ci się przyda podczas przygotowań na imprezę?

Spis treści:

Dobra kanapka musi być czymś posmarowana. Zapomnij o zwykłym maśle, które rozpuszcza się i brudzi. Wyjątkiem może być masło czosnkowe, które nada kanapce ciekawego wyrazu, ale my sugerujemy pasty do kanapek.

Nieodłącznym elementem są pasty jajeczne czy pasty z awokado - guacamole. Możesz podać też je do tortilli czy nachos. Hitem twojej imprezy mogą być wegańskie alternatywy np. pasztetu, czyli pasztet z fasoli z majerankiem lub pasztet z ciecierzycy.

Takie smarowidła nie wyglądają zbyt atrakcyjnie na pieczywie, więc warto skontrastować je z czerwoną papryką, zieloną sałatą, kiszonkami czy podsmażoną cebulką, ale warto wykonać jeden pasztet, który sprawdzi się nie tylko na kanapkach na sylwestra i solo.

Pasztet z ciecierzycy na sylwestrowe kanapki - przepis

Składniki:

puszka odsączonej ciecierzycy,

6 łyżek oliwy z oliwek,

3 łyżki koncentratu pomidorowego,

3 ziarenka ziela angielskiego,

5 czubatych łyżek kaszy manny,

2 jajka,

1 cebula,

2 marchewki,

1 pietruszka,

1 kawałek selera korzeniowego,

3 ząbki czosnku,

pęczek natki pietruszki,

2 łyżeczki słodkiej papryki,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ciecierzycę odsącz z płynu. Cebulę i czosnek posiekaj, na tarce o grubych oczkach zetrzyj marchewkę, pietruszkę i selera. Podsmaż i ostudź. Na rozgrzanej patelni podsmaż cebulę, dodaj czosnek i pozostałe warzywa. Wszystko razem podsmaż. Natkę pietruszki posiekaj na drobno. Do blendera wrzuć ciecierzycę i warzywa, dopraw solą i pieprzem, dodaj kaszę i jaja. Zblenduj i przełóż do foremki wyłożonej papierem. Pasztet z ciecierzycy na kanapki na sylwestra piecz przez 50-60 minut w 190 stopniach.

Paszety mięsne czy warzywne podawaj z warzywami oraz np. kiełkami. Warto postawić na marynowaną paprykę, cebulkę czy pikle, niemniej jednak odradzamy podawanie w sylwestrową noc kanapek z marynowanymi grzybami czy past rybnych. Dlaczego?

Kanapki na sylwestra są najczęściej serwowane na początku imprezy i nie są chowane do lodówki. Będą narażone na wysoką temperaturę, światło i w tym czasie nawet najlepsza pasta rybna może zacząć się psuć - wg zasad ryby, krewetki i owoce morza powinny pozostawać w temperaturze pokojowej nie dłużej, niż przez 2 godziny. Ta sama zasada dotyczy wędlin.

fot. Mini kanapki sylwestrowe/ Adobe Stock, alicja neumiler

Z kolei grzyby, zwłaszcza marynowane, są ciężkostrawne i lepiej nie podawać ich z alkoholem lub serwować w niewielkiej ilości. Podobnie jak np. bigos, który często występuje jako ciepłe danie na imprezach.

fot. Mini burgery sylwestrowe/ Adobe Stock, Magdalena Bujak

Zazwyczaj gospodarze decydują się na tradycyjny biały chleb, bagietkę - jest to jak najbardziej uzasadniony logistycznie i finansowo wybór. Większość z nas chętnie zje minikanapkę udekorowaną pomidorkiem koktajlowym, ale warto też postawić np. na koreczki kanapkowe, wykonać niewielkich rozmiarów burgery (tu warto pokusić się o zrobienie domowych burgerów) czy postawić na efektowne i łatwe w jedzeniu roladki z tortilli lub pokrojone w trójkąty kanapki.

fot. Imprezowe kanapki trójkątne/ Adobe Stock, fahrwasser

Warto podawać kanapki na sylwestra na desce, półmisku czy talerzu. Wybieraj też różnego rodzaju pieczywo: białe, żytnie, pełnoziarniste. Jeśli zależy ci na zdrowych przekąskach na sylwestra, postaw właśnie na chleb żytni razowy lub pumpernikiel.

Skorzystaj z poniższych propozycji kompozycji smakowych kanapek i przygotuj je na sylwestra, by zachwycić gości.

grillowana bagietka + zielone pesto + pomidor + czarnuszka

pumpernikiel + serek kremowy + kapary

bagietka + kozi ser + figa

chleb żytni razowy + masło orzechowe + banan

bagietka + mozzarella + szpinak + orzeszki pinii

chleb razowy + pasta z dyni + żurawina

bagietka + szynka prosciutto + mandarynka

pumpernikiel + awokado + płatki chili + kropla miodu

chleb żytni razowy + mascarpone + dżem jagodowy

bajgiel + wędzony łosoś + kapary + zielony pieprz

mini burger + mini kotlet mielony + ogórek kiszony + sałata

bagietka + feta + ogórek + marchewka piklowana

chleb pszenny + niebieski ser pleśniowy + winogrona

grahamka + twarożek + maliny + szczypta kakao

bagietka + pasta ajvar + grillowany bakłażan

chleb pszenny + ser żółty + cebula + pomidor

chleb żytni razowy + masło czosnkowe + grillowana cukinia

bagietka + szynka + ananas

bagietka grillowana + mascarpone + szybka prosciutto + orzechy włoskie

pumpernikiel + pasta z pieczonego czosnku + awokado + papryczka chili

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 28.12.2020.

