Sos do kalafiora na bazie jogurtu - przygotujesz go w kilka chwil!

Idealny sos do kalafiora musi być lekki, gładki i wyrazisty. Kalafior sam w sobie ma neutralny smak, dlatego koniecznie musisz zadbać o to, aby sos był oryginalny i doskonale podkreślał całe danie. Do jego przygotowania wykorzystaj jogurt naturalny, czosnek, musztardę i ulubione przyprawy.