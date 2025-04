Jest zdrowszy i smaczniejszy od popcornu, a do tego przygotujesz go w kilka chwil. Wystarczy szczypta soli, przyprawy i olej

Prażony bób to szybka i zdrowa przekąska, idealna na imprezę czy piątek przed telewizorem. Zrobisz go w kilka chwil, używając soli oraz dowolnych przypraw. Prażony bób nie tylko jest pyszny, ale jest też cennym źródłem białka oraz łatwo przyswajalnego błonnika. Doskonale sprawdzi się jako przekąska do filmu lub szybka kolacja.