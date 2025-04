Fot. Fotolia

Jaka przekąska króluje na domówkach i podczas grill party? Oczywiście chipsy! 100 g chipsów zawiera nawet 550 kcal, tymczasem na 100 gramach trudno poprzestać. Jakie przekąski wybierać? Czym zastąpić niezdrowe chipsy?

Chipsy to najpopularniejsza przekąska Polaków, wybierana przez ponad połowę z nich. Świadomość szkodliwości tego typu przegryzek sprawia, że 1/4 amatorów niezdrowych przekąsek podczas ich spożywania ukrywa się przed znajomymi, czy współpracownikami – najnormalniej na świecie wstydząc się niezdrowego i tuczącego podjadania. Skryci podjadacze najczęściej próbują uspokoić wyrzuty sumienia postanowieniami typu ,,to już ostatni raz”, ,,od jutra przechodzę na dietę” czy ,,miałam/miałem taki zły dzień, należy mi się”.

Podjadanie dań typu fast-food, wcale nie jest spowodowane, jak to się zwykło tłumaczyć, brakiem czasu na gotowanie i przyrządzanie wartościowych posiłków i przekąsek. Jak się okazuje jemy fast foody, bo tak jest wygodnie i po prostu je lubimy a brak czasu i życie w biegu jest zwykłą wymówką dla podjadania tostów, zapiekanek, paluszków czy przeróżnych słodyczy.

Mało tego – przegryzanie fast-foodów na mieście wcale nie zastępuje posiłków domowych – w domu najczęściej spożywa się po nich tradycyjny obiad czy kolację. Dania typu fast-food podjadane są także ze względu na nagły głód i potrzebę dodania sobie energii. Właśnie to, oraz niezwykle łatwa dostępność fast-foodowych przekąsek często skłania ludzi do kupna słodkich napojów gazowanych, napojów energetycznych, hot-dogów czy chipsów. Tymczasem tego typu ,,zapełniacze” są źródłem jedynie pustych kalorii – oznacza to, że wcale nie zaspokajają głodu, zastrzyk energii jest krótkotrwały, a po ich spożyciu mamy ochotę na jeszcze więcej.

Nie rezygnuj z przekąsek

Całkowita rezygnacja z przekąsek nie jest wskazana – wzmożony głód doprowadza do przesadnego objadania się, kiedy już przyjdzie wyznaczona pora posiłku. Poza tym każdy, kto ma dzieci wie, że nie sposób odmówić maluchowi czegoś do podgryzania.

Wybór zdrowych przegryzek jest niemal tak duży, jak ich mniej zdrowych odpowiedników, dlatego warto wybierać te, które są dla nas wartościowe.

Zdrową przekąskę można przygotować samodzielnie – pomysłem na domową przekąskę może być chociażby jabłko pieczone z rodzynkami albo owocowe szaszłyki.

"Przekąski mają złą sławę, bo kojarzą się z tłuszczem, cukrem, sztucznymi aromatami, konserwantami i glutaminianem sodu" – mówi Katarzyna Barczyk z firmy Puffins. "A któż z nas nie lubi sobie podjadać, albo kogo z nas nie nachodzi czasem nieodparta ochota na zjedzenie czegoś dobrego teraz i tu? Na szczęście rynek zdrowych przekąsek ciągle się rozwija i udoskonala. Całkowitą nowością są owoce i warzywa suszone próżniowo, których wartości odżywcze są o wiele wyższe od tych, suszonych w tradycyjny sposób. To nowość i rewolucja w świecie przekąsek. Przekąski przygotowane tą innowacyjną metodą, tak jak nasze Puffins’y zachowują kształt, wielkość, aromat oraz smak naturalnych owoców, a wybrać możemy nie tylko tradycyjne jabłko, ale między innymi miechunkę, ananasa lub owoce goji czy mango" - dodaje Katarzyna Barczyk.

Pamiętaj, że przekąski jemy między głównymi posiłkami - w żadnym wypadku nie powinny one zastępować normalnych posiłków. Nie zapominaj o pożywnym śniadaniu, zdrowym obiedzie i lekkiej kolacji. Dzięki zdrowym przekąskom nie będziesz mieć ochoty na chipsy, paluszki czy ciasteczka, które zawierają sól i cukier w nadmiarze.

Źródło: Materiały prasowe Tok Tok

