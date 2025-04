Jak zrobić szparagi? Bez względu na to czy wybierzesz białe, zielone czy fioletowe - dobrze przyrządzone, odwdzięczą się jędrnością, delikatnością i wyśmienitym smakiem.

Reklama

Jak gotować szparagi, aby pozbyć się gorzkiego smaku?

Przygotuj odpowiednio wysoki garnek i wypełnij go wodą. Szparagi delikatnie zwiąż nitką po to, by nie przewracały się podczas gotowania. Włóż je do garnka (główki powinny wystawać nieco ponad powierzchnię). Do wody dodaj po jednej łyżeczce soli i cukru (sprawi, że nie będą gorzkie) oraz odrobinę masła. Jeśli zależy ci na tym, by szparagi nie straciły intensywnego koloru, do wody dodaj też sok z połowy cytryny. Zielone gotuj na średnim ogniu przez około 8-10 minut, białe i fioletowe przez około 15 minut. Czas liczymy od momentu zagotowania wody! Po wyjęciu z wody szparagi powinny być sprężyste i jędrne.

Innym sprawdzonym sposobem na pozbycie się gorzkiego smaku (poza dodaniem cukru do gotującej się wody) jest zahartowanie ugotowanych szparagów. Jeszcze gorące, zaraz po wyjęciu z garnka, włóż na chwilę do lodowatej wody.

Zupa krem ze szparagów

Składniki:

pęczek zielonych szparagów,

2 ziemniaki typu Irys lub Irga,

4 szklanki bulionu warzywnego,

pół szklanki śmietany kremówki,

pół białej cebuli,

łyżeczka masła,

szczypta soli,

szczypta pieprzu.

Sposób przygotowania:

Szparagi dokładnie opłucz w zimnej wodzie tak, aby pozbyć się pozostałości piasku zagnieżdżonego w główkach warzywa. Odetnij zdrewniałe końcówki i ugotuj szparagi al dente przez około 8 minut. Na patelni przesmaż je na maśle z posiekaną wcześniej cebulą. Wlej do garnka bulion warzywny, włóż szparagi z cebulą i gotuj przez około 15 minut. Zmiksuj całość za pomocą blendera i dolej śmietankę. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Jeżeli chcesz nadać całości wyrazistszego smaku, dodaj podsmażony boczek lub starty parmezan.

fot. Adobe Stock

Jak kupować szparagi?

Przede wszystkim w sezonie, który trwa zazwyczaj od połowy kwietnia do połowy maja. Warzywa kupuj w sezonie, na lokalnym bazarze lub w sprawdzonym warzywniaku.

Świeże szparagi:

mają zamknięte, jędrne główki,

ich końcówki są delikatnie wilgotne (nie mogą być przesuszone),

ich skórka jest lśniąca i gładka, a łodyga giętka,

podczas pocierania jeden o drugi charakterystycznie skrzypią.

Rodzaje szparagów

Najczęściej spotykaną odmianą tych warzyw są szparagi zielone lub białe. Istnieje też pośrednia odmiana, bardzo rzadko spotykana – szparagi fioletowe.



Szparagi zielone

Są to najczęściej spotykane odmiany o delikatnie orzechowym smaku. Wystarczy ugotować je al dente około 8 minut i podać z sosem i jajkiem na miękko. Idealnie sprawdzą się w zupach, sałatkach oraz jako samodzielne danie.

Szparagi białe

Nieco bardziej wymagający rodzaj - przed ugotowaniem musisz je obrać. Doskonałe do zup oraz przystawek na ciepło lub zimno.

Szparagi fioletowe

Delikatne i słodkie w smaku. Podobnie jak zielone nie wymagają obierania. Możesz z nich przygotować wiosenne sałatki jak i pyszne desery, np. tartę.

fot. Adobe Stock

Jak przygotować szparagi do gotowania?

Najpierw je umyj i osusz. Zarówno białym, zielonym, jak i fioletowym odetnij zdrewniałe końcówki (zazwyczaj sięgają do 1/3-1/4 całej długości). Zielone szparagi są delikatniejsze, dlatego nie musisz ich obierać.

Białe szparagi mogą być włókniste, w związku z tym ich łodygi pozbaw zgrubiałej skórki. Zrobisz to zwykłą obieraczką do warzyw lub małym nożykiem, wykonując ruchy od góry do dołu. Pamiętaj, o tym, by główki zostawić bez obierania!

infografika polki.pl

Inne pomysły na przygotowanie szparagów

Pomysłów na wykorzystanie tego warzywa w kuchni jest nieskończenie wiele. Możesz z nich zrobić zarówno przekąski, jak również kremowe zupy i dania główne, a nawet potrawy na słodko.

Szparagi gotowane na parze

Gotowanie na parze sprawia, że więcej witamin i składników mineralnych pozostaje w produkcie. Nie pozbywamy się ich wraz z wodą, którą wylewamy po ugotowaniu. A że szparagi wyróżniają się dużą zawartością, m.in. kwasu foliowego oraz witamin C i E to warto przyrządzić je właśnie w ten sposób.

Jak to zrobić? Do naczynia przeznaczonego do gotowania na parze, wlej odpowiednią ilość wody, dodaj sól i cukier. Warzywa przygotuj tak jak do zwykłego gotowania. Ułóż w parowarze i gotuj przez około 10-15 minut.

Pieczone w piekarniku

Pamiętaj o tym, że szparagi idealnie nadają się do zapiekania. Zapieczone pod szynką i żółtym serem są naprawdę pyszne. Ułóż je w naczyniu żaroodpornym. Skrop delikatnie wysokiej jakości oliwą. Możesz też od razu posolić. Stopień upieczenia, kontroluj widelcem. Jeśli miękko w nie wchodzi to znaczy, że są gotowe.

Wrzuć szparagi na grilla

Sezon na szparagi zazwyczaj przypada na miesiące, w których intensywnie grillujemy. Nic więc dziwnego, że z rozmachem wrzucamy je na ruszt, by później rozkoszować się wybornym smakiem.

Jak zrobić szparagi z grilla? Nic łatwiejszego! Umyj je, odłam zdrewniałe końcówki, posól, skrop oliwą i ułóż na rozgrzanym grillu. Możesz też owinąć je szynką parmeńską. Grilluj przez około 5 minut. Od czasu do czasu, obracaj, by równo się upiekły.

Desery ze szparagami

Wspomniane wcześniej fioletowe odmiany, które mają słodkawy posmak, możesz użyć w niecodzienny sposób przygotowując ciasto lub tartę.

Tarta z fioletowymi szparagami



Składniki:

Na spód:

1,5 szklanki mąki,

2 jajka,

pół szklanki cukru,

150 g masła,

szczypta soli.

Nadzienie:

pęczek fioletowych szparagów,

5 jajek,

opakowanie śmietany kremówki,

cukier waniliowy,

kawałki truskawek,

1/4 szklanki drobnego cukru.

Sposób przygotowania:

Przygotuj ciasto kruche zagniatając przesianą mąkę z masłem, stopniowo dodając jajka. Dodaj cukier i sól. Przełóż do lodówki przynajmniej na godzinę. Umyj dokładnie szparagi i osusz za pomocą ręcznika papierowego. Żółtka ubij na kogel-mogel, a białka na sztywną pianę razem z cukrem. Połącz dwie masy i stopniowo wlej śmietanę kremówkę. Ugotuj szparagi przez około 8 minut i wystudzone pokrój wraz z truskawkami. Do formy na tartę włóż rozwałkowane ciasto i ugnieć ranty. Wstaw do piekarnika nagrzanego na 180 stopni na 15 minut. Wyjmij tartę z piekarnika, wlej masę jajeczną i poukładaj resztę składników. Całość ponownie wstaw do piekarnika na 20-25 minut. Tartę studź w piekarniku do momentu ścięcia się masy.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.04.2019

Reklama

Inne przepisy na dania ze szparagami: