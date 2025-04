Jeśli jesteś fanką sushi, koniecznie musisz skorzystać z przepisu, jak prosto zrobić je w domu. Domowe sushi ma same zalety - możesz osobiście ocenić świeżość składników, a także dodać do niego dokładnie to, na co masz ochotę!

Nasz przepis zakłada użycie wędzonej ryby, dobór składników tak naprawdę zależy jednak wyłącznie od ciebie!

Reklama

Domowe sushi - składniki

nori (jadalne wodorosty)

2 torebki ryżu

wędzony łosoś

awokado

ogórek

ocet ryżowy (ewentualnie winny)

cukier

sól

majonez

sos sojowy

odrobina wasabi

Jak zrobić sushi w domu?

Ryż ugotuj według przepisu na opakowaniu. Pozostaw ryż do ostygnięcia, a w międzyczasie zajmij się przygotowaniem sosu. Aby przygotować sos, połącz cukier, ocet i sól według następujących proporcji: 1 część cukru, mniej więcej 1/8 części soli i ok. 1/2 części cukru. Składniki sosu wymieszaj i połącz gotowy sos z wystudzonym ryżem. Na płatku nori rozłóż ryż, pozostawiając brzegi wolne. Awokado, łososia i ogórka pokrój w kostkę. Przy jednym brzegu ułóż łososia, awokado i ogórka. Całość posmaruj odrobiną majonezu i zwijaj w rulonik (podobnie jak naleśniki). Gotowy "rulonik" sushi pokrój na kawałki o długości mniej więcej 2-3 cm. Domowe sushi podawaj z sosem sojowym i wasabi, możesz je serwować również z marynowanym imbirem - według uznania.

Reklama

Sprawdź inne przepisy na przekąski:

Ziemniaki faszerowane pieczarkami - przepis

Hamburgery domowe - przepis Ani Starmach

Muffiny ze szpinakiem - przepis