Jak zrobić zalewę octową do karpia i jak prawidłowo zamarynować rybę? Kluczem jest wybór dobrej jakości karpia - musi on być świeży i bardzo dokładnie wypatroszony. Możesz przygotować go w wersji klasycznej, z warzywami albo zamarynować karpia wcześniej lekko podpieczonego w piekarniku. We wszystkich tych wersjach będzie smakować doskonale.

Spis treści:

Najprostszy, klasyczny karp w zalewie octowej sprawdza się jako sałatka i dodatek do dania głównego, a także jako samodzielna, lekka przekąska. To nie tylko pyszna ryba na Wigilię, ale także na inne okoliczności, takie jak niezobowiązujące spotkania z rodziną czy znajomymi.

Skła​dniki:

2 duże filety z karpia,

4 szklanki wody,

szklanka octu,

szczypta cukru,

szczypta soli,

liść laurowy,

ziele angielskie,

ziarenka pieprzu,

plastry cytryny.

Sposób przygotowania:

Dokładnie oczyść filety z karpia i przełóż na bok. Osusz za pomocą ręczników papierowych. Przygotuj zalewę octową, zagotowując wodę i dolewając ocet oraz przyprawy: cukier, sól, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz oraz plasterki cytryny. Przełóż do słoiczka rybę i zalej ciepłą zalewą. Dokładnie zakręć i trzymaj w lodówce przynajmniej przez 3 dni. Najlepszy efekt uzyskasz po tygodniu. Tak przygotowany może być jednym z głównych 12 dań wigilijnych.

fot. Klasyczny karp w zalewie octowej/Adobe Stock, JackF

Karpia w zalewie octowej możesz przygotować także w wersji z warzywami. Będzie to idealny element dania głównego - podaj go z ziemniaczanym purée i wykorzystaj jako pomysł na bożonarodzeniowe danie.

Składniki:

2 duże filety z karpia,

4 szklanki wody,

szklanka octu,

szczypta cukru,

szczypta soli,

liść laurowy,

ziele angielskie,

ziarenka pieprzu,

średnia cebula,

kilka pomidorków koktajlowych,

średnia marchewka,

średnia pietruszka,

kilka pieczarek.

Sposób przygotowania:

Dokładnie oczyść filety z karpia i przełóż na bok. Osusz za pomocą ręczników papierowych. Przygotuj zalewę octową, zagotowując wodę i dolewając ocet oraz przyprawy: cukier, sól, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz oraz plasterki cytryny. Warzywa pokrój w cienkie paseczki i podduś na patelni, aby wszystko się lekko rozpadło. Przełóż do słoiczka rybę, warzywa i zalej ciepłą zalewą. Dokładnie zakręć i trzymaj w lodówce przynajmniej przez 3 dni. Najlepszy efekt uzyskasz po tygodniu.

fot. Karp w zalewie octowej/Adobe Stock, catalineremia

Możesz także lekko podpiec karpia, a dopiero później przygotować do niego zalewę. W ten sposób powstanie ciekawy pomysł na wigilijnego karpia, a dodatkowo pyszna rybna przekąska na kolejne dni świąt.

Składniki:

2 duże filety z karpia,

4 szklanki wody,

szklanka octu,

60 g masła,

szczypta cukru,

szczypta soli,

liść laurowy,

ziele angielskie,

ziarenka pieprzu,

plastry cytryny,

3 łyżki mąki,

jajko.

Sposób przygotowania:

Dokładnie oczyść filety z karpia i przełóż na bok. Osusz za pomocą ręczników papierowych. Przełóż do rozkłóconego jajka i obtocz dokładnie w mące. Tak przygotowanego karpia włóż do naczynia żaroodpornego, a następnie dodaj masło pokrojone w małe kostki. Włóż do piekarnika (180 stopni) na ok. 20-25 minut. Przygotuj zalewę octową, zagotowując wodę i dolewając ocet oraz przyprawy: cukier, sól, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz oraz plasterki cytryny. Przełóż do słoiczka upieczoną rybę i zalej ciepłą zalewą. Dokładnie zakręć i trzymaj w lodówce przynajmniej przez 3 dni. Najlepszy efekt uzyskasz po tygodniu.

fot. Zapiekany karp w zalewie octowej/Adobe Stock, yaroshenko

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.12.2018.

