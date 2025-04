Jak zrobić kluski z makiem na wigilię? Najlepszy tradycyjny przepis

Kluski z makiem na wigilię to klasyczny przepis na makaron z dodatkiem maku z dodatkami. Wigilijne kluski z makiem zrobisz z gotowej masy makowej lub po ugotowaniu maku z dodatkami. Obowiązkowy dodatek do klusek z makiem na wigilię to bakalie. Sprawdź niezawodny przepis na wigilijne kluski z makiem: od podstaw, lub z gotowych pół składników.