Chrupiące frytki to idealna przekąska, choć w wersji smażonej jest bardzo kaloryczna. Jeśli chcesz ją nieco odchudzić, upiecz domowe frytki w piekarniku. Możesz także zamiast ziemniaków wybrać bataty, dynię albo korzeń pietruszki. Warzywne frytki to idealny dodatek do potraw i przekąska między głównymi posiłkami. To też idealny pomysł na kolację. Zobacz, jak je przygotować.

Reklama

Spis treści

Smażone frytki także mogą być chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku. Wystarczy, że wrzucisz je na mocno rozgrzany olej i będziesz smażyć na dużym ogniu. Pamiętaj, aby po usmażeniu odsączyć je na ręczniku papierowym.

Składniki:

Kilogram ziemniaków na frytki,

1.5 l oleju do smażenia,

Szczypta soli,

Szczypta pieprzu.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki dokładnie obierz ze skórki lub pozostaw i oczyść szczoteczką kuchenną. Pokrój na cieńsze lub grubsze kawałki (według uznania). Mogą być również półksiężyce. Ziemniaki przepłucz w misce z wodą, a następnie osusz ziemniaki na ręczniku papierowym. Rozgrzej olej w głębokim garnku lub patelni i smaż frytki za złoty kolor przez około 15 minut. Przełóż na tacę wyłożoną suchym ręcznikiem papierowym. Posyp solą i pieprzem. Podawaj z ketchupem lub sosem śmietanowym.

fot. Chrupiące frytki smażone/Adobe Stock, Fischer Food Design

Frytki belgijskie są grubsze, niż tradycyjne i zazwyczaj podawane z kremowymi sosami na bazie ketchupu albo majonezu. Możesz je przygotować w głębokim tłuszczu albo w piekarniku. Świetnie smakują zarówno tylko z solą, jak i z ziołami czy przyprawami, takimi jak rozmaryn, czosnek czy słodka papryka.

Składniki:

Kilogram ziemniaków na frytki,

Szczypta soli,

Olej do smażenia (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Ziemniaki wyszoruj i osusz (obrane bądź nie, wedle uznania). Następnie pokrój je na grube frytki albo łódeczki. Jeśli wybierasz smażenie, rozgrzej ok. 1,5 litra oleju w patelni albo frytownicy, a kiedy będzie miał temp. ok. 160 stopni, partiami wrzucaj frytki i smaż ok. 5-7 minut. Muszą być rumiane. Wyjmuj każdą partię frytek i odsączaj na ręczniku papierowym. Po usmażeniu lekko ostudź i posyp solą i ulubionymi przyprawami. Jeśli pieczesz je w piekarniku, pokrojone frytki wrzuć do miski, a następnie dokładnie wymieszaj z łyżką oleju i przyprawami. Obtocz każdą frytkę, a następnie przełóż na blachę. Włóż do piekarnika (220 stopni, grzanie góra-dół) i piecz ok. 20 minut. Następnie zmień na termoobieg i piecz jeszcze 10 minut. Dzięki temu skórka będzie chrupiąca.

fot. Chrupiące frytki belgijskie przepis/Adobe Stock, George Dolgikh

Frytki pieczone w piekarniku to zdrowsza alternatywa dla tych smażonych w głębokim tłuszczu. Mają o wiele mniej kalorii i dużo łatwiej przygotować je z chrupiącą skórką i miękkim, soczystym środkiem.

Składniki:

Kilogram ziemniaków na frytki,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

oliwa z oliwek lub olej,

dowolne zioła,

suszony czosnek,

suszona cebula,

Sposób przygotowania:

Ziemniaki umyj i obierz lub pozostaw w skórce. Pokrój na frytki i przełóż do miski. Piekarnik rozgrzej do 220 stopni, grzanie góra-dół. Do miski z ziemniakami dodaj ok. łyżkę oleju oraz wybrane przyprawy. Wymieszaj całość, aby każda frytka była obtoczona w przyprawach. Przełóż ziemniaki na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i wstaw do nagrzanego piekarnika na 20 minut. Po tym czasie zmień typ grzania na termoobieg i piecz jeszcze 10 minut.

fot. Pieczone chrupiące frytki/Adobe Stock, Brent Hofacker

Chrupiące frytki możesz przygotować także z innych warzyw, nie tylko z ziemniaków. Świetnie sprawdzą się wszystkie twarde jarzyny, które po upieczeniu czy usmażeniu będą imitować kształt frytek. Będą jednak inaczej smakować, dzięki czemu możesz eksperymentować.

Frytki z batatów

Bataty, inaczej słodkie ziemniaki, które świetnie smakują zarówno smażone na głębokim oleju, jak i pieczone w piekarniku. Możesz podkręcić ich smak przez dodatek świeżego czosnku, cebuli lub sosu majonezowego.

Frytki z dyni

Dynia świetnie sprawdzi się do słodkich, jesiennych frytek z korzennymi przyprawami, a także ostrą papryką czy rozmarynem. Wykorzystaj odmianę kabocha lub hokkaido, które najlepiej pasują do smażonych frytek. Podobnie jak te z batatów, frytki z dyni są słodkie i mogą uchodzić za przystawkę, jak i deser.

Frytki z marchewki

Frytki z marchewki są zdrowszą alternatywą dla tych tradycyjnych frytek z ziemniaków. Pokrój marchew w cienkie paseczki i piecz w rozgrzanym piekarniku z dodatkiem oliwy z oliwek z czosnkiem i chili.

Frytki można jeść bez żadnych dodatków albo z kremowymi sosami. W zależności od kraju, w którym są serwowane, są podawane z różnymi dodatkami, m.in:

Tajlandia – sos chili

– sos chili Stany Zjednoczone Ameryki – sos serowy z chili lub musztarda z ketchupem

– sos serowy z chili lub musztarda z ketchupem Wietnam – rozpuszczone masło i cukier

– rozpuszczone masło i cukier Wielka Brytania – sos BBQ, musztardowy lub Worcestershire

– sos BBQ, musztardowy lub Worcestershire Turcja – oliwa z oliwek z czosnkiem i cytryną

– oliwa z oliwek z czosnkiem i cytryną Francja – majonez lub sos berneński

– majonez lub sos berneński Kanada – gęsty sos mięsny lub z pieczeni

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.08.2019.

Reklama

Czytaj także:

Frytki z batatów

Idealne frytki z piekarnika

Frytki z cukinii