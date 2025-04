Kiszka ziemniaczana to tradycyjne danie w bardzo wielu kuchniach. Swoje odpowiedniki znajduje nie tylko na Podlasiu, ale też i w Kurpiach, w Białorusi, Rosji, Ukrainie oraz Litwie.

Przyrządza się ją ze startych ziemniaków z dodatkiem cebuli i mięs. Jej składniki nie różnią się zupełnie od innego białoruskiego dania – babki ziemniaczanej – jeśli zostanie ci trochę farszu, możesz go zapiec. Nada się on również do przygotowania placków ziemniaczanych.

Kiszka ziemniaczana - przepis

Składniki:

50 dag oczyszczonego jelita,

30 dag chudego wędzonego boczku

30 dag słoniny.

pieprz czarny,

rozmaryn suszony,

sól,

30 dag ziemniaków,

3 średnie cebule,

4 jaja.

Sposób przygotowania:

Słoninę pokrój w kostkę i usmaż. Boczek pokrój również w drobną kostkę. Ziemniaki zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Dodaj do nich tłuszcz po smażeniu skwarek, startą cebulę, skwarki ze słoniny razem z tłuszczem i boczek, jaja i przyprawy do smaku. Dokładnie wymieszaj – farsz powinien być gęstą, ale w miarę płynna masą.

Wypłukane jelita podziel na kawałki o długości ok. 30 cm. Z jednej strony mocno zawiąż je bawełnianym sznurkiem. Do otworu z drugiej strony włóż lejek o szerokim otworze, a następnie podciągnij jelito tak, aby lejek sięgał zawiązanego końca.

Jelito wypełnij jedynie do jednej trzeciej grubości. Podczas gotowania kiszka zwiększy objętość i jeśli nałożysz za dużo nadzienia, jelito pęknie. Napełnioną kiszkę zawiąż z drugiej strony. Przed gotowaniem kiszkę należy nakłuć w kilku miejscach wykałaczką.

Podgrzej wodę w garnku, ale nie doprowadzaj jej do wrzenia. Włóż do niej kiszki i uważnie pilnuj, by woda się nie zagotowała. W przeciwnym wypadku kiszka ziemniaczana się rozpadnie.

Kiszka powinna się parzyć przez 1,5 do 2 godzin. Po tym czasie bardzo ostrożnie wyciągnij ją z wody i zostaw do wystygnięcia. Przed podaniem włóż jeszcze kiszkę do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni, by porządnie się zrumieniła. Podawaj okraszoną skwarkami oraz smażoną cebulką.

