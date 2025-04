Tatar to elegancka potrawa, idealna np. na imprezę. Żeby tatar wywołał efekt wow, musisz podać go w odpowiedni sposób. Nieregularna kula z surowego mięsa nie będzie wyglądać estetycznie na talerzu lub w kąciku z przekąskami. Dokładnie przemyśl, jak chcesz podać tatara na imprezie i dostosuj wybraną formę do rodzaju spotkania towarzyskiego. Nie wszystkie opcje serwowania tatara sprawdzą się na domówce, a nie wszystkie na spotkaniu w niewielkim gronie.

Tatar to z założenia potrawa z surowego mięsa. Postaraj się podać go bezpośrednio przed konsumpcją. Unikaj sytuacji, w których wystawiasz przekąski z tatarem poza lodówkę i stoją one na stole przez kilka godzin. To może być niebezpieczne (w surowym mięsie rozwijają się bakterie), ale też nieestetyczne: mięso będzie podmakało i wypłynie z niego woda i sok.

Najlepiej ustal, w którym momencie imprezy chcesz zaserwować tatara i zwróć na to uwagę gości. Niech zjedzą tatara na świeżo, a ewentualne resztki schowaj maksymalnie po godzinie do lodówki.

Dostosuj sposób podawania tatara na imprezie do jego rodzaju. Tatar z łososia możesz zaserwować na mniejszej bagietce lub liściu sałaty. Tatar wołowy najlepiej podać z całym żółtkiem. Tatar z tuńczyka możesz podać na specjalnej łyżce do serwowania przekąsek.

Zdecyduj, czy podasz tatara na imprezie w formie gotowej do spożycia, czy wymagającej samodzielnego wymieszania składników. Jeśli na twojej imprezie będzie mniej gości, możesz pokusić się o zaserwowanie tatara na osobnych talerzach, do samodzielnego rozmieszania z dodatkami. Im więcej osób na imprezie, tym trudniejsze będzie zaserwowanie każdemu porcji tatara.

Jeśli chcesz zaserwować kilka porcji tatara na jednym talerzu, które gości będą mogli przenieść na swój talerz, dobrą opcją jest wyłożenie porcji na kawałkach sałaty lub kapusty. Ułatwi to sięgnięcie po pojedynczą porcję gościom. Dodatki do tatara wymieszaj już z mięsem lub wyłóż w osobnych miseczkach.

Mniejsze porcje tatara typu finger foods, możesz zaserwować na kawałkach chleba lub bagietki. Wymieszaj mięso na tatara z posiekanymi dodatkami i wyłóż pojedynczą porcję na kromkę lub bagietkę. To najłatwiejsza forma serwowania tatara na imprezie, na której jest sporo osób.

fot. Jak podać tatara na imprezie na bagietce/ Adobe Stock, Maksim Shebeko

Jeśli nie masz wielu gości na imprezie, możesz podać każdą porcję tatara bezpośrednio na talerzu lub desce do serwowania potraw. Uformuj tatara w regularny kształt, otocz wybranymi dodatkami. Skrop tatara olejem, octem balsamicznym, oliwą, świeżo mielonym pieprzem i innymi przyprawami, które pasują do rodzaju tatara, który serwujesz.

fot. Jak podać tatara na talerzu na imprezie?/ Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Jeśli nie masz dużo miejsca na stole, by serwować każdą porcję tatara na talerzu, możesz podać wszystkie składniki na jednym dużym talerzu i skłonić gości do samodzielnego komponowania porcji tatara. Zrób kulki z tatara i ułóż obok siebie. W miseczkach lub koło mięsa umieść posiekane dodatki: ogórki kiszone, cebulkę, marynowane grzybki i np. kapary. Nie zapomnij o umieszczeniu na stole oleju, solniczki i pieprzniczki (najlepiej ze świeżo mielonym pieprzem).

fot. Jak podać tatara na imprezie na wspólnym talerzu/ Adobe Stock, Digital Mammoth

Tatara możesz podać także w kieliszkach. Możesz dodatki i mięso umieścić w nich warstwowo. Tak podany tatar dobrze wygląda na imprezowym stole.

fot. Jak podać tatara na imprezie w kieliszku/ Adobe Stock, Maksim Shebeko

Bardzo luksusowy i ekstrawagancki sposób podawania tatara na imprezie to serwowanie go np. w muszlach po ostrygach. To sprawdzi się jedynie do podania tatara z owoców morza lub ryb, ale przetestuj tę opcję, jeśli naprawdę chcesz zaskoczyć gości.

fot. Jak podać tatara z ryby na imprezie/ Adobe Stock, purtofl

