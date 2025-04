Jajko w chmurce podbiło media społecznościowe pod hashtagiem #cloudeggs. Zamiast tradycyjnej jajecznicy czy jajek po benedyktyńsku, warto zaserwować je na weekendowe śniadanie! Dobór dodatków to kwestia upodobań - pasować będzie np. posiekany szczypiorek, ser feta, kawałeczki awokado, suszone pomidory, kapary, wędzony boczek i wiele innych produktów.

Oto składniki do przygotowania jajka w chmurce według Kasi Bukowskiej:

1 jajko,

sól,

pieprz,

mała łyżeczka tartego parmezanu,

ostra papryka.

Jak zrobić jajko w chmurce? Rozbij je do miski i oddziel białko od żółtka. Białko dopraw odrobiną soli i ubij mikserem na sztywną pianę. Do ubitej piany dodaj parmezan i wszystko wymieszaj. Foremkę wysmaruj masłem - możesz wykorzystać również blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Do foremki lub na blachę przełóż pianę z białka, aby stworzyć chmurkę. Pozostaw zagłębienie, aby potem włożyć w nie żółtko. Dopraw chmurkę pieprzem. Wstaw na 3 minuty do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni.

Potem do wgłębienia wlej żółtko i piecz przez kolejne 3 minuty. Gotowe jajko w chmurce posyp ostrą papryką, serwuj z ulubionymi dodatkami!

