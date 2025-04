Składniki:

Reklama

Produktów na jajka faszerowane starczy na 8 porcji: 8 jajek na twardo 4 łyżki musztardy (najlepiej miodowej) curry słodka papryka 6 łyżek majonezu do dekoracji wg uznania - pietruszka, bazylia, szczypiorek, itd. Sposób przygotowania: Zobacz, jak zrobić pyszne jajka faszerowane! 1. Jajka ugotowane na twardo obierz ze skorupek. 2. Każde jajko przekrój na pół. 3. Z jajek wyjmij żółtka.

4. Żółtka utrzyj razem z majonezem, aż nabiorą konsystencji pasty. 5. Pastę z żółtek i majonezu wymieszaj z musztardą. 6. Dodaj do pasty dużą szczyptę curry. 7. Wydrążone jajka napełnij pastą. Posyp odrobiną słodkiej papryki. 8. Jajka faszerowane dekoruj wg uznania. Smacznego! Zobacz też Przepisy wielkanocne Jajka faszerowane bakaliami Jajka faszerowane pieczarkami OCEŃ: 5 / 1 Tagi: jajka, jajka wielkanocne, wielkanoc, kuchnia polska, jaja kurze Promocje MODNE CZÓŁENKA JUŻ ZA 69,99 ZŁ! Sprawdź ZOBACZ NAJMODNIEJSZE JEANSY! MUSISZ JE MIEĆ! Sprawdź PRZEPIĘKNA SUKIENKA! PRZEKONAJ SIĘ SAMA! Sprawdź HIT TEGO SEZONU! SPRAWDŹ SAMA! Sprawdź SKOMENTUJ KOMENTARZE (1) Gość We-Dwoje.pl/2 lata temu00 moze pysznie,ale po co te rodzynki Redakcja poleca PRZEKĄSKI Kasia gotuje z Polki.pl-

Reklama

Gofry wytrawne z łososiem PRZEKĄSKI Surówka z marchewki PRZEKĄSKI Biała kiełbasa na Wielkanoc PRZEKĄSKI Doskonała przekąska na zimno - sprawdź nasze... REKLAMA Modele Toyoty w wyjątkowych cenach REKLAMA Kupuj w Leroy Merlin i wygrywaj nagrody! zareklamuj sięRecommendations dostarczone przez plista Gorące tematy To pierwsze takie zdjęcie w Polsce! Znana trenerka ujawnia prawdę o wyglądzie ciała po ciąży To pierwsze takie zdjęcie w Polsce! Znana trenerka ujawnia prawdę o wyglądzie ciała po ciąży To o przyprawach powinna wiedzieć każda świadoma pani domu! To o przyprawach powinna wiedzieć każda świadoma pani domu! WAŻNE! Zobacz, co powinno znaleźć się w apteczce! WAŻNE! Zobacz, co powinno znaleźć się w apteczce! Oto najpopularniejsze nazwiska w Polsce! Na pierwszym miejscu wcale nie jest Kowalski! Oto najpopularniejsze nazwiska w Polsce! Na pierwszym miejscu wcale nie jest Kowalski! Zobacz także Chleb pomidorowy Przekąski Chcesz poznać nowego miejskiego SUV-a? Reklama Parówki w płatach lazanii - przepis Przekąski