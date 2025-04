Pyszna jajecznica z kurkami to śniadaniowy hit sezonu. Jeśli jednak nie masz świeżych kurek, możesz też przyrządzić tę przekąskę z mrożonych grzybków. Musisz je wtedy wrzucić nierozmrożone na patelnię i smażyć o wiele dłużej. Warto jednak skorzystać z tej opcji - sezon na świeże kurki nie trwa przecież zbyt długo.

Jajecznica z kurkami kojarzy mi się ze śniadaniami u dziadków. W swojej prostocie jest jednocześnie bardzo wykwintna. Możesz ją posypać posiekanym koperkiem, szczypiorkiem lub natką pietruszki. To najprostszy pomysł na to, co można przyrządzić z kurek!

Pierogi z kurkami - przepis