Jajecznica po angielsku to typowe śniadanie w stylu brytyjskim. Jajkom towarzyszą tutaj grillowane pomidory, chrupiący boczek i grzanki z chleba tostowego. Taki posiłek na początek dnia syci naprawdę na długo!

Składniki na jajecznicę po angielsku to:

2 plastry surowego boczku,

1 pomidor,

2 jajka,

2 kromki chleba tostowego,

1 łyżeczka masła,

sól,

pieprz.

Pomidora przekrój na pół, posmaruj oliwą i oprósz pieprzem. Ugrilluj go na patelni. Następnie na maśle podsmaż boczek - powinien być naprawdę chrupiący! Wybij jajka do miski i dodaj do nich odrobinę soli i pieprzu. Wszystko wymieszaj widelcem. Do rozkłóconych jajek możesz dodać mleko lub odrobinę śmietany, ale nie jest to konieczne. Na rozgrzaną patelnię wlej jajka i usmaż jajecznicę. Przygotuj też grzanki z chleba tostowego. Takie śniadanie to dobry początek dnia!