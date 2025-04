Zdrowie znad Amazonki

Jagody acai rosną w tropikalnych lasach Ameryki Południowej i od wieków stanowiły pożywienie ludów, mieszkających na terenach dorzecza Amazonki. Owoce zbierane są z wysokich, sięgających czasem dwudziestu metrów palm o rozłożystych łodygach. Same jagody są bardzo delikatne, dlatego w celach eksportowych suszy się je lub przerabia na soki. Acai wyglądem przypominają borówki, jednak wewnątrz posiadają dużą, nienadającą się do spożycia pestkę, a ich smak zawiera lekko czekoladowe nuty.

Reklama

Bomba witaminowa

Naukowe badania nad jagodami acai zapoczątkował dr Alexander Schauss, który uważany jest także za propagatora ich prozdrowotnych właściwości. Dowiedziono bowiem, że te niewielkie granatowe owoce posiadają ogromne dawki witamin A, E, C, witaminy z grupy B, a także związków takich jak fosfor, wapń, białko czy potas. Dodatkowo w ich składzie odnaleźć można wysokie stężenie antyoksydantów, czyli przeciwutleniaczy których poziom w porównaniu do żurawiny, jest ponad 10-krotnie wyższy, a do czerwonych winogron - 20 - krotnie wyższy. W jagodach acai przeciwutleniacze występują pod postacią flawonoidów i polifenoli, nadających owocom ciemnofioletowy kolor, które niczym gęsta szczotka wymiatają wolne rodniki z organizmu. To właśnie antyoksydanty odgrywają ważną rolę w walce ze szkodliwymi dla zdrowia wolnymi rodnikami, powodującymi m.in. rozwój chorób nowotworowych, przedwczesne starzenie się organizmu, zwiększoną podatność na infekcje oraz podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi.

Zdrowie dla każdego

Owoce acai są także bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i 9, które mogą być dostarczone do organizmu jedynie z pożywieniem, ponieważ organizm ludzki nie jest w stanie samodzielnie ich wytworzyć. Związki te pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu, regulują gospodarkę hormonalną, a przede wszystkim zapobiegają wystąpieniu zawałów i nowotworów. Nienasycone kwasy tłuszczowe wpływają także na poprawę pamięci i koncentracji, są więc szczególnie polecane dla osób uczących się i pracujących umysłowo. Natomiast zawartość lipidów pomaga zwiększyć energię witalną, wspomaga regenerację mięśni po wysiłku i podnosi wytrzymałość – docenią to więc sportowcy i osoby aktywne.

Jagody acai – obalamy mity

Często jednak pojawiają się opinie, że jagody acai są receptą na smukłą sylwetkę i poprzez redukcję tkanki tłuszczowej pozwalają na ekspresowe pozbycie się zbędnych kilogramów. Jednak włączenie w dietę owoców acai nie spowoduje, że kilogramy same zaczną znikać. Jak w przypadku każdego suplementu, najważniejsza jest odpowiednia dieta oraz aktywność fizyczna. Jagody, dzięki wysokiej zawartości błonnika, mogą jedynie pomóc w walce z otyłością. Mitem jest także opinia, jakoby acai zawierały potężne ilości wapnia oraz białka. Do tej pory żadne badania nie potwierdziły tych tez.

Należy także uważać na stwierdzenia, jakoby wszystkie produkty zawierające jagody acai są naturalne. Część z nich zawiera sztuczne dodatki, konserwanty oraz barwniki, często też sama zawartość owoców nie jest wysoka – mówi Katarzyna Barwińska General Manager marki Rabenhorst – znanego producenta naturalnych soków ekologicznych, wyciskanych prosto z owoców. Najważniejsze jest pewne pochodzenie produktu, jakość samych owoców i sposób produkcji samego soku, dlatego przed zakupem warto dokładnie przeczytać etykietę i zapoznać się ze składem danego produktu. Pamiętajmy, że Polsce jagody acai nie są dostępne w postaci świeżych owoców, dlatego jedną z najczystszych i najbardziej naturalnych form, w jakich możemy przyjmować owoce acai, jest sok – czysty lub też np. w formie smoothie, z dodatkami innych owoców – bananów, winogron czy jabłek, które dodatkowo wpływają na jego wartości odżywcze - dodaje Katarzyna Barwińska z Rabenhorst

Rozwój nauki sprawia, że co chwilę dowiadujemy się o nieznanych dotąd roślinach i ich zbawiennym wpływie na zdrowie. Warto z tej wiedzy korzystać i pamiętać, że podstawą zdrowego stylu życia, poza aktywnością fizyczną, jest dieta.

Rabenhorst.de