Czas przygotowania: 15 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

kilka kromek chleba,

4 łyżki oliwy z oliwek,

zioła prowansalskie.

Reklama

Opcjonalnie:

1 ząbek czosnku.

Przygotowanie:

Grzanki do zupy lub sałatki to pyszny, aromatyczny i chrupiący dodatek, który podkreśli charakter wielu potraw. Można je zrobić z jasnego lub ciemnego pieczywa. Może to być chleb lub bułki, lecz najlepiej 1-2 dniowe. Do oliwy możesz dodać dowolne przyprawy: bazylię, oregano, tymianek, suszone pomidory, a także odrobinę czosnku. Oto prosty przepis na domowe grzanki:

Chleb pokój w kostkę. Oliwę z oliwek wymieszaj z ziołami. Możesz również dodać czosnek przeciśnięty przez praskę. Rozgrzej oliwę na patelni. Podsmaż chleb z obu stron, aż się zarumieni. Gotowe grzanki zdejmij z patelni do wystudzenia. Nadmiar oliwy możesz odsączyć układając je na papierowym ręczniku.

Reklama

Więcej przepisów na grzanki:

Grzanki ziołowe z grilla - najlepszy przepis

Grzanki po francusku przepis