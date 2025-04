Przygotowanie: 50 min

Składniki na 10–12 porcji:

- 4 nóżki wieprzowe

- 2 nóżki cielęce

- 1 pęczek włoszczyzny

- 1 cebula

- 3–4 gałązki natki pietruszki

- sok z cytryny

- 2–3 ząbki czosnku

- 2 –3 listki laurowe

- 4–5 ziaren ziela angielskiego

- sól, pieprz

Do dekoracji:

- pomidorki koktajlowe

- świeże zioła

Sposób wykonania:

1. Nóżki wymocz przez pół godziny w zimnej wodzie. Następnie opłucz i dokładnie oczyść.

2. Oczyszczone nóżki, obraną włoszczyznę i cebulę zalej zimną wodą, tak aby były całkowicie zakryte. Dodaj przyprawy. Zagotuj i zmniejsz ogień. Gotuj na wolnym ogniu około 4 godzin. Wywar przecedź, dopraw do smaku czosnkiem roztartym z solą i sokiem z cytryny.

3. Ugotowane nóżki lekko przestudź, następnie obierz z nich mięso. Pokrój drobno. Do małych foremek włóż na dno gałązkę pietruszki, a następnie mięso i zalej przecedzonym

wywarem. Jeśli nie jest kleisty, rozpuść w nim łyżeczkę żelatyny. Odstaw do lodówki na kilka godzin do zastudzenia.

4. Przed podaniem z powierzchni galaretek zdejmij tłuszcz. Wyłóż je na półmisek, udekoruj pomidorkami i gałązkami ziół.

