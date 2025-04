Czym jest galantyna?

Słowo "galantyna" wywodzi się z języka francuskiego i to nic innego jak rolada wytwarzana z mięsa, drobiu lub ryb podawana na zimno w galarecie. Danie może być traktowane jako samodzielny posiłek lub przystawka. Najczęściej podawana jest w formie plastrów mięsa (bez kości), wypełniony farszem, obwiązany nicią i poddany gotowaniu do uzyskania miękkości. W trakcie obróbki cieplnej dodaje się np. nóżki cielęce w celu uzyskania galarety.

Galantyna wołowo-wieprzowa z bakaliami

Istnieje wiele przepisów na różnego rodzaje galantyny. Polecamy przepis na galantynę z mięsa mielonego wieprzowo-wołowego z orzechami i suszonymi owocami.

Składniki:

600 g mięsa wołowo-wieprzowego;

garść suszonych owoców (np. moreli, śliwek) oraz orzechów (włoskich lub laskowych);

100 g gęstej śmietany lub naturalnego serka homogenizowanego;

łyżeczka pieprzu, gałki muszkatołowej;

0,5 łyżeczki imbiru;

sól.

Przygotowanie:

Mięso myjemy, osuszamy, mielimy, dodajemy posiekane bakalie, przyprawy oraz serek homogenizowany (lub śmietanę). Otrzymaną masę dokładnie mieszamy i przenosimy na rękaw do pieczenia, formując z mięsa walec, bardzo ściśle zwijamy folią i obwiązujemy sznurkiem. Następnie blaszkę z galantyną (podlaną szklanką wody) wstawiamy na godzinę do pieca nagrzanego do temperatury 150°C. Po upieczeniu studzimy, kroimy na plastry, dekorujemy i podajemy na stół. Smacznego!

Galantyna drobiowa z bakaliami

Składniki:

1 kurczak

300 g włoszczyzny

2-3 liście laurowe

4 ziarenka ziela angielskiego

2 garście bakalii

6 łyżeczek żelatyny

1 mała bułka

jajko

sól, pieprz, słodka papryka (do smaku).

Przygotowanie:

Kurczaka myjemy, oddzielamy skórę. Mięso oddzielamy od kości (kości należy zachować do przygotowania wywaru), mieszamy i mielimy z jajkiem, bakaliami oraz bułką, doprawiamy do smaku. Skórę z kurczaka rozkładamy (wewnętrzna strona będzie nadziewana) i ze zmielonego mięsa formujemy walec. Zawijamy w skórę oraz w folię aluminiową obwiązując sznurkiem. W dużym garnku gotujemy wodę z kośćmi, włoszczyzną, liśćmi laurowymi, zielem angielskim i uformowanym walcem. Całość poddajemy obórce cieplnej przez 1,5 godziny. Następnie studzimy, odwijamy z folii, kroimy w plastry. Odlewamy ok. 0,7 litra wywaru i dodajemy do niego żelatynę. Bardzo dokładnie mieszamy do uzyskania jednolitej struktury i polewamy plastry galantyny. Całość wstawiamy do lodówki do stężenia.

