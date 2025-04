Chyba nie ma osób, które nie uwielbiałyby frytek! Niestety, w klasycznej wersji to dosyć kaloryczna i mało zdrowa przekąska. Można jednak znaleźć dla niej o wiele bardziej dietetyczną alternatywę. Przygotowanie frytek z cukinii jest bardzo proste! Świetnie sprawdzą się jako dodatek do dania głównego, zastępując ryż czy ziemniaki. Idealnie smakują też jako samodzielna przekąska.

Przepis na frytki z cukinii

Oto składniki na frytki z cukinii według Kasi Bukowskiej:

2 średnie cukinie,

1 duże jajko,

3/4 szklanki bułki tartej,

1/4 szklanki tartego sera typu parmezan,

pieprz,

sól,

odrobina oliwy,

dowolne przyprawy.

Jak zrobić frytki z cukinii? Cukinie umyj, odetnij końcówki i pokrój je w dowolny sposób - mogą być to plasterki albo paseczki. Kasia Bukowska pokazuje na filmiku, jak pokroić cukinię tak, aby nadać jej tradycyjny kształt frytek! Teraz przejdź do przygotowania panierki. Wymieszaj tarty parmezan z bułką tartą. W dużej misce roztrzep jajko. Do jajka wrzuć cukinię, dodaj pieprz i sól. Dłonią wymieszaj, aby frytki z cukinii były dokładnie pokryte jajkiem. Teraz obtocz je w przygotowanej panierce. Blachę wyłóż papierem do pieczenia - warto wysmarować go też oliwą. Rozłóż kawałki cukinii i piecz je przez 30-35 minut w 210 stopniach C.

