Bakłażan, inaczej nazywany oberżyną lub psianką podłużną, jest bogatym źródłem błonnika. Świetnie wspomaga trawienie tłustych mięs, dlatego warto serwować go w ich towarzystwie. Mogą go jeść nawet te osoby, które się odchudzają - 100 g bakłażana zawiera tylko... 20 kalorii! To dlatego, że to warzywo w ponad 90% składa się z wody. Jedząc je, dostarczamy sobie również wapnia, potasu oraz magnezu, obniżamy poziom cholesterolu i poprawiamy przemianę materii.

Przepis na frytki z bakłażana

Oto składniki na frytki z bakłażana według Kasi Bukowskiej:

1 średni bakłażan,

1 jajko,

1/2 łyżeczki soli,

1/2 łyżeczki bułki tartej,

1/3 szklanki tartego parmezanu,

przyprawy według uznania.

Jak zrobić frytki z bakłażana? Rozpocznij od przygotowania panierki. Bułkę tartą, tarty parmezan, a także sól wsyp do zamykanego woreczka strunowego. Bakłażana umyj i pokrój w plastry o grubości mniej więcej 1,5 cm. Teraz każdy plaster podziel na frytki, starając się aby wszystkie miały ten sam rozmiar.

Jajko wbij do miski i roztrzep nieco widelcem. Do miseczki z jajkiem wrzuć bakłażana. Następnie frytki wrzuć do torebki z panierką. Zamknij opakowanie i dokładnie potrząsaj, aby wszystkie frytki z bakłażana opanierowały się w całości. Następnie ułóż je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz je w 220 stopniach przez 15 minut, co 5 minut obracając frytki na drugą stronę. Gotową przekąskę możesz serwować z domowym ketchupem, sos czosnkowym albo innym dipem.

