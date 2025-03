Kiedy jesień w pełni, dynia staje się królową kuchni. Chyba nie istnieją osoby, które nie lubiłyby naleśników! W wersji Kasi Bukowskiej są one dość nietypowe, ale równie pyszne. Po pierwsze: to amerykańskie naleśniki, więc tzw. pancakes, które mają formę puszystych placuszków. Po drugie: do masy należy dodać puree z dyni, które nada potrawie ładniejszy kolor i ciekawy posmak.

Reklama

Na wierzchu dyniowych pancakes możesz ułożyć co tylko chcesz - my polecamy je z dużą ilością owoców i bitą śmietaną!

Oto składniki na dyniowe naleśniki według Kasi Bukowskiej:

2 szklanki mąki tortowej,

3 łyżki brązowego cukru,

1 łyżeczka sody oczyszczonej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki soli,

czubata łyżeczka cynamonu,

płaska łyżeczka imbiru,

1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej,

1 jajko,

1 i 3/4 szklanki mleka,

3 łyżki oleju lub roztopionego masła,

1 szklanka purée z dyni.

Dodatki:

syrop klonowy,

świeże owoce (np. borówki, banany),

bita śmietana,

posiekane orzechy.

Sposób przygotowania:

W dużej misce wymieszaj mąkę, cukier, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, sól, cynamon, gałkę muszkatołową i imbir. W osobnej misce połącz purée z dyni, mleko, jajko, oraz olej lub roztopione, wystudzone masło. Dokładnie wymieszaj, aż składniki się połączą. Dodaj mokre składniki do suchych i delikatnie mieszaj, aż powstanie gładkie ciasto. Uważaj, aby nie mieszać zbyt długo, ciasto powinno być lekko grudkowate. Rozgrzej patelnię na średnim ogniu i lekko ją natłuść. Wlej porcje ciasta (około 1/4 szklanki na jeden pancake) na patelnię. Smaż, aż na powierzchni pojawią się bąbelki, a brzegi będą lekko suche, około 2-3 minuty. Przewróć i smaż kolejne 2-3 minuty, aż będą złociste. Podawaj pancakes ciepłe, polane syropem klonowym i udekorowane ulubionymi dodatkami, takimi jak świeże owoce, bita śmietana czy posiekane orzechy.

fot. Pancakes z dyni/Adobe Stock, Jenifoto

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 29.09.2017.

Reklama

Zobacz także:

Jak zrobić idealne naleśniki?

Kluski z truskawkami

Ciasto francuskie z nutellą