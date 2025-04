Aby bób smakował doskonale i był miękki po ugotowaniu, do wody oprócz soli dodaj także szczyptę cukru. Jeśli chcesz, aby ugotowany bób nie wzdymał, dodaj także odrobinę kminku, który później odcedzisz.

Reklama

Spis treści:

Gotowany bób świetnie smakuje nawet bez żadnych dodatków - możesz go jeść ze skórką i bez. Jeśli jednak chcesz dodać odrobinę ulubionych przypraw, sięgnij po ten pyszny maślany dodatek.

Składniki:

250 g surowego bobu,

3 łyżki masła,

2 łyżki posiekanej świeżej pietruszki,

pół łyżeczki gruboziarnistej soli,

opcjonalnie: mały ząbek czosnku.

Sposób przygotowania:

Bób opłucz pod bieżącą wodą, a następnie przełóż do rondelka. Zalej zimną wodą w taki sposób, aby było jej dwa razy więcej, niż ziarenek bobu. Dodaj łyżeczkę cukru i doprowadź do wrzenia. Do gotującej się wody dodaj szczyptę soli i gotuj ok. 10-15 minut. Im młodszy bób, tym krótszy będzie czas gotowania. Ugotowany bób odcedź i przełóż do miski. W rondelku rozpuść masło, a następnie podsmaż na nim posiekany czosnek. Kiedy się zeszkli, dodaj połowę posiekanej pietruszki oraz sól. Podsmażaj jeszcze 2 minuty, a następnie od razu polej przygotowany wcześniej bób. Posyp pozostałą pietruszką. Wariant: gotowy bób możesz także posypać niewielką ilością parmezanu w formie wiórek lub plasterków.

fot. Jak ugotować bób z masłem/Adobe Stock, vivoo

Ugotowany bób możesz także podsmażyć, aby powstała pyszna, chrupiąca przekąska. Użyj dokładnie tych samych składników, co w poprzednim przepisie, ale nie gotuj bobu do całkowitej miękkości. Wystarczy ok. 8-10 minut w przypadku starszego bobu oraz 6-7 minut w przypadku młodych ziarenek.

Ugotowany bób odcedź i osusz lekko. Na patelni rozgrzej masło, a następnie zeszklij na nim czosnek (jeśli używasz). Nie używaj dużego ognia, aby nie przypalić masła.

Na patelnię wrzuć bób oraz połowę pietruszki. Podsmażaj kilka minut, często mieszając lub potrząsając patelnią. Kiedy skórka się mocno zarumieni, przełóż bób na talerz lub do miski, posyp solą oraz pozostałą pietruszką (i opcjonalnie parmezanem).

Gotowany lub smażony bób z masłem podawaj zawsze na ciepło.

fot. Smażony bób z masłem/Adobe Stock, shaiith

Reklama

Czytaj także:

Bób po sycylijsku

Kiszony i marynowany bób

Prażony bób z solą