Deska serów i wędlin pojawia się nie tylko na domówkach, ale także w restauracjach, jako przystawka lub przekąska dla większej liczby gości. Możesz na niej położyć, co tylko chcesz. Pamiętaj jednak, aby zachować różnorodność - tak skomponowana deska serów powinna przypaść do gustu każdemu z gości.

Tak naprawdę masz pełną dowolność, co do tego, co położysz na desce serów. Muszą to być jednak różne rodzaje sera, aby goście mieli z czego wybierać. Ułóż więc kostki klasycznego, żółtego sera, kawałki fety, a także różne rodzaje serów pleśniowych - camembert, blue stilton, gorgonzolę etc.

Możesz także dodać mini kulki mozzarelli, która jest bardzo łagodna i świetnie pasuje do pomidorów i innych warzyw. Na desce możesz także umieścić suszone lub świeże owoce, a także orzechy.

fot. Co podać na desce serów/Adobe Stock, Gregory Lee

Sery uwielbiają towarzystwo owoców, a w szczególności winogron, fig i suszonych moreli. Jeśli wiesz, że twoi goście lubią takie francuskie połączenia, ułóż na desce różne typy serów, a także wybrane owoce. W niewielkiej miseczce obok możesz także podać płynny miód - genialnie łączy on specyficzny posmak sera ze słodyczą owoców.

Do deski serów pasują także wszelkiego rodzaju bakalie i karmelizowane kawałki suszonych owoców. Warto postawić przede wszystkim na rodzynki, daktyle i suszone śliwki.

fot. Przykładowa deska serów z owocami/Adobe Stock, Yaruniv-Studio

Jeśli chcesz przygotować pełną deskę przekąsek, która będzie mogła być zarówno przystawką, jak i przerywnikiem między większymi daniami, wykorzystaj nie tylko sery, ale także wędliny, owoce, warzywa oraz zieleninę.

Możesz ułożyć to wszystko na jednej desce lub wykorzystać kilka i podzielić na "kategorie". Do serów możesz dodać różne rodzaje wędlin, między innymi szynki długo dojrzewające, prosciutto, chorizo, salami, a także klasyczne szynki drobiowe czy wieprzowe. Dobrym pomysłem będzie także dodanie plasterków kiełbasy.

Całość możesz posypać rukolą, roszponką albo listkami szpinaku. Będzie to idealne zwieńczenie, a dodatkowo goście będą mogli wykorzystać wszystkie składniki deski do przygotowania niewielkich kanapeczek. Pamiętaj więc o postawieniu na stole także chleba.

fot. Idealna na imprezę deska serów i wędlin/Adobe Stock, KEA

Do przygotowania deski serów najlepsza będzie duża, drewniana lub bambusowa deska. Świetnie, jeśli będzie miała dodatkowo możliwość obracania się - dzięki temu goście będą mogli łatwo dostać się do wybranej przekąski.

Możesz także sięgnąć po deski przeznaczone głównie do podawania sera. Mają one charakterystyczny kształt, wgłębienia oraz miejsce na akcesoria do krojenia czy nabierania serów. Oczywiście możesz także wyłożyć wszystkie sery na duży talerz, paterę albo ułożyć je na kuchennej podstawce. Najważniejsze, aby całość prezentowała się efektownie, a goście mogli łatwo sięgać po kolejne kawałki.

Jeżeli chodzi o to, jak powinno się jeść ser z deski, poleca się używanie specjalnych szpikulców albo drewnianych wykałaczek. Wybrany kawałek sera oraz inne dodatki wystarczy nabić na wykałaczkę. Jeśli wolisz, możesz dać gościom małe widelczyki, aby mogli nabierać wybrane elementy na swoje talerze.

Pamiętaj też, że deski serów powinno się podawać razem z lampką wina - mogą to być różne rodzaje, aby zapewnić intensywne doznania smakowe.

fot. Jak jeść ser z deski/Adobe Stock, malkovkosta

