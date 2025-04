Pierogi

Ciasto:

Reklama

szklanka ciepłej wody

szczypta soli

ok. 1 i 1/2 szklanki mąki.

Farsz: 10 dag

suszonych grzybów

1/2 kg kiszonej kapusty

2 cebule

łyżka oleju

pieprz i sól.

Dodatek:

2 cebule

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Grzyby namoczyć na noc. Ugotować do miękkości, ostudzić, pokroić. Kapustę pokroić, dodać grzyby i wodę, w której się moczyły. Wymieszać. Gotować 1/2 godz. Osączyć, dodać usmażoną na oleju posiekaną cebulę, wymieszać, ostudzić. Doprawić ew. pieprzem, solą. Zrobić ciasto takie jak na uszka. Rozwałkować cienki placek na wysypanej mąką stolnicy. Szklanką wykrawać kółka, nakładać po kopiastej łyżeczce farszu i lepić pierogi. Wrzucać je na osolony wrzątek i wyławiać minutę po wypłynięciu. Kłaść na blacie, poczekać, by obeschły. Odwracać je co 20-30 min. Suche, w pudełku, można przechować w lodówce nawet 3 dni. Podgrzewać, wrzucając na wrzątek do wypłynięcia lub smażąc na rozgrzanym oleju. Podawać z podsmażoną cebulką.

Łazanki

Przygotuj:

20 dag gotowych łazanek

1 kg kiszonej kapusty

50 dag pieczarek

cebula

sól i pieprz

olej do smażenia

łyżka masła

Sposób przygotowania:

Reklama

Łazanki ugotować wg przepisu na opakowaniu. Obsmażyć na złoto pokrojone w plasterki pieczarki i cebulę. Wymieszać z kapustą. Podlać wodą i gotować pół godziny. Doprawić. Wymieszać z łazankami, włożyć do wysmarowanego masłem żaroodpornego naczynia. Zapiekać pół godziny w 180°C.