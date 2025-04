Crepes suzette to naleśniki posiadające bogatą historię. Ich smak wychwalał sam Edward VII - król Anglii. Dziś crepes suzette uchodzą za jedno z najbardziej znanych dań francuskich.

Sekret tych niebanalnych naleśników tkwi w dodaniu do nich tzw. beurra Sauzzette - sosu powstałego ze skarmelizowanego cukru, z masła, soku z pomarańczu tudzież mandarynek oraz skórki cytrusowej. Ten owocowy deser może być cudownym pomysłem na walentynkowy wieczór - wszak cytrusy to osławione afrodyzjaki. Zobacz, jak przygotowuje go Kasia, założycielka portalu CoGotujeKasia.pl!