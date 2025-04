Poszczególne moczki znacznie różnią się między sobą, gdyż każda śląska gospodyni ma swoje sposoby na jej przygotowanie, jednak piernika zabraknąć nie może pod żadnym pozorem.

Reklama

Na pierwszy rzut oka zupa piernikowa, czyli moczka, nie wydaje się zbyt apetyczna - nie na darmo wśród innych jej nazw, jest też określenie bryja. I rzeczywiście przypomina dość gęstą zupę o niezbyt atrakcyjnym kolorze. Ale wystarczy podejść bliżej, by poczuć jej cudownie świąteczny aromat i nie móc się powstrzymać przed jej spróbowaniem.

Przepis na moczkę, czyli śląską zupę piernikową z bakaliami

Składniki:

300 g ciemnego twardego piernika (kupny lub zrobiony samodzielnie),

8 szklanek kompotu śliwkowego ze śliwkami,

3/4 szklanki rodzynek,

150 g suszonych moreli,

100 g suszonych śliwek,

150 g migdałów bez skórki,

150 g orzechów włoskich,

sok z 1 cytryny,

cukier.

Sposób przygotowania:

Piernik pokrój w kostkę i zalej 3 l wody, aby namiękł. Następnie zmiksuj całość, a potem doprowadź do wrzenia, gotuj na małym ogniu. Suszone śliwki i morele pokrój drobno, orzechy i migdały posiekaj. Śliwki z kompotu odcedź, jeśli mają pestki to wydryluj, a potem zmiksuj. Do gotującego się piernika dodaj kompot, orzechy, rodzynki, owoce i zmiksowane śliwki. Całość dokładnie wymieszaj. Zupa piernikowa powinna charakteryzować się słodko-kwaśnym smakiem, w tym celu dodaj według własnych upodobań sok z cytryny i cukier.

Tradycje związane z zupą piernikową

Kiedyś do przygotowania zupy piernikowej, używano wywaru jarzynowego lub bulionu gotowanego z resztek rybnych. Podobno słony smak płynu doskonale współgrał ze słodyczą owoców. Współcześnie niektórzy wciąż kultywują tę tradycję, jednak zdecydowana większość rezygnuje ze słonego dodatku.

Wszystko zaczyna się od piernika. W śląskich sklepach można kupić specjalny piernik do moczki, w innych częściach kraju trzeba zadbać samemu o dość twardy kawałek ciemnego piernika. Należy go pokroić i namoczyć w wodzie (stąd nazwa potrawy), a kiedy rozmięknie, przetrzeć przez sito lub dokładnie rozetrzeć widelcem, aby powstał gęsty płyn, podstawa całego dania.

I w tym miejscu zaczyna się indywidualne pole do popisu. Do gęstej zupy piernikowej wrzuca się bowiem bakalie i owoce, suszone oraz z kompotu, a każdy ma swój własny zestaw i proporcje. Ważne, by tych smaków było jak najwięcej, dlatego zwykle wrzuca się rodzynki, suszone śliwki i morele, migdały, orzechy włoskie.

To tez dobry moment, by otworzyć kilka słoików z owocowymi kompotami, na przykład agrestowym czy porzeczkowym. Wszystkie składniki gotuje się na wolnym ogniu, często mieszając, by nic nie przywarło. Na koniec do zupy piernikowej można dodać sok z cytryny, wiele osób dodaje wówczas ciemne piwo lub trochę wódki, by wzmocnić smak. Tradycyjnie moczkę zagęszcza się też zasmażką, ale można z tego zrezygnować. Zupa piernikowa najlepsza jest następnego dnia, a popija lub podjada się ją przez całe święta.

Na podstawie artykułu pierwotnie opublikowanego 02.12.2010 przez Annę Grzelczak

Reklama

Zobacz też przepisy na piernik i pierniczki:

Jak zrobić piernik bezglutenowy?

Domek z piernika - szablon i przepis

Czym przełożyć piernik?

Piernik staropolski - tradycyjny i pyszny

Domowa przyprawa do piernika

Pierniczki nadziewane jak alpejskie