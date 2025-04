Jak mówią badania1 zrealizowane na zlecenie Crispy Natural, rodacy sięgają po bakalie, ciasteczka owsiane, wafle ryżowe, chrupki kukurydziane, chipsy zbożowe oraz chipsy z suszonych warzyw i owoców – czyli przekąski naturalne!

Zdrowe przekąski - czym się kierujemy w ich wyborze?

Czym kierują się rodacy przy wyborze chrupiących „czasoumilaczy”? Polacy najczęściej sięgają po naturalne przekąski, ponieważ są zdrowsze od słodkich i słonych (48proc.), smaczne (41 proc.), a 30 proc. ankietowanych wybiera je ze względu na właśnie ich naturalne pochodzenie. Ankietowani doceniają także podczas wyborów fakt, że naturalne przekąski są źródłem błonnika oraz idealnie sprawdzają się jako zamiennik dla tych tłustych i wysokokalorycznych (na to wskazało aż 27% ankietowanych).

Zdrowe przekąski - kto po nie sięga?

Kto sięga po przekąski naturalne? Na to pytanie aż 88 proc. ankietowanych odpowiada „ja”! Co ciekawe, w ponad połowie rodzin, panowie sięgają po nie tak samo często jak dzieci, a wydawać by się mogło, że przekąski to produkty dla tej najmłodszej grupy konsumentów. Z badań wynika także, że Polacy przynajmniej raz w tygodniu zaopatrują się w naturalne przekąski (48 proc.), a ponad 30 proc. w tym samym czasie sięga po nie nawet kilka razy.

Przekąski z suszonych owoców i warzyw niezależnie od pory roku wybiera aż 73proc. konsumentów. Jednak jak pokazują badania, te owocowe cieszą się większą popularnością niż warzywne. Aż 95 proc. kupujących najchętniej sięga po przekąski z suszonych jabłek! Z kolei wśród warzyw największym uznaniem cieszy się suszony pomidor.

Zdrowe przekąski - czas na zmiany!

Deklaracje są obiecujące, a kampanie prowadzone przez producentów zaczynają przynosić pożądany efekt. W dobie walki z otyłością nie tylko wśród dorosłych, ale i już wśród najmłodszych, cieszy widoczna zmiana świadomości konsumentów i dokonywane przez nich wybory zakupowe. Polacy coraz częściej spoglądają na etykiety i kierują się naturalnym pochodzeniem produktów.

1Badanie przeprowadzone przez MEC Poland na zlecenie Crispy Natural