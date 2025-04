Ilość kalorii: 290

Czas przygotowania: 25 min

Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2 duże cebule

szklanka mąki

łyżeczka proszku do pieczenia

2 jajka

ok. 1,5 szklanki mleka

olej do głębokiego smażenia

sól

Przygotowanie:

1. Cebule obierz, pokrój w poprzek łusek na plastry o grubości ok. 1/2 cm.

2. Porozdzielaj na pojedyncze pierścienie, oprósz solą i mąką.

3. Pozostałą mąkę połącz z proszkiem do pieczenia, solą, jajkami i mlekiem.

4. Otrzymane ciasto powinno mieć konsystencję gęstej śmietany.

5. W rondlu lub na głębokiej patelni rozgrzej olej.

6. Krążki cebuli zanurzaj w cieście, poczekaj, aż ocieknie nadmiar ciasta i kładź je na gorący olej.

7. Smaż na złoty kolor.

8. Wyjmij łyżką cedzakową, ułóż na papierowych ręcznikach, by usunąć nadmiar tłuszczu.