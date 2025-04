Czas przygotowania: 15 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

kilka kromek chleba,

2 jajka,

2 łyżki masła,

sól,

pieprz,

inne przyprawy wg uznania - np. curry.

Opcjonalnie do zaserwowania:

kilka plasterków żółtego sera.

Przygotowanie:

Chleb w jajku z patelni, nazywany również grzankami, tostami lub zapiekankami w jajku, to kultowy smak dzieciństwa. Do jego przygotowania zwykle wykorzystuje się po prostu jasny chleb - może być nawet czerstwy. Nic się nie zmarnuje! Wiele osób lubi przygotowywać chleb w jajku z żółtym serem. Przypominamy, jak zrobić to pyszne śniadanie z jajek.

Jajka rozbij w głębokim talerzu, przypraw pieprzem i solą, możesz dodać też według upodobań inne przyprawy. Dokładnie roztrzep. Na patelni rozpuść masło. Każdą kromkę chleba maczaj w roztrzepanym jajku z dwóch stron, dokładnie dociskając. Smaż chleb w jajku z dwóch stron, aż się zarumieni. Na koniec możesz położyć na wierzchu żółty ser. Skorzystaj z przykrywki, aby ser się dobrze roztopił. Usmażony chleb w jajku warto odsączyć z tłuszczu na ręczniku papierowym.

